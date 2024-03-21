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Готовимся к «Тотальному диктанту»: СОУНБ приглашает на открытые уроки русского языка

21 марта 2024 15:59
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В этом году «Тотальный диктант» пройдёт 20 апреля, а текст для него специально напишет писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева.

Самарская областная универсальная научная библиотека (СОУНБ) приглашает всех желающих присоединиться к открытым урокам русского языка, которые состоятся в преддверии ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Занятия пройдут в стенах библиотеки 22 и 29 марта, а также 12 апреля в 18:00.

«Тотальный диктант» – это ежегодная просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и навыка правильного письма, которая проводится в России и за рубежом с 2004 года. В минувшем году участие в ней приняли свыше 450 тысяч человек из 103 стран и 700 городов мира. Самарская областная универсальная научная библиотека традиционно является одной из главных в городе площадок для проведения мероприятия: в 2023 году в очном формате диктант здесь написали более 70 человек. В этом году «Тотальный диктант» пройдёт 20 апреля, а текст для него специально напишет писательница из Екатеринбурга Анна Матвеева.

Все три встречи в рамках подготовительного цикла к грядущему событию проведёт специалист Центра поддержки и развития чтения СОУНБ, филолог, преподаватель русского языка и литературы Алёна Пичугина, которая в наглядной и интерактивной форме разберёт некоторые правила русского языка, в следовании которым и взрослые, и дети чаще всего допускают ошибки. Первое занятие будет представлять собой лекцию с презентацией, второе будет направлено на закрепление ранее изученного материала посредством викторины, а третья встреча, которая пройдёт в День космонавтики (12 апреля), позволит участникам разобрать наиболее распространённые грамматические и орфографические ошибки с опорой на тексты произведений космической фантастики.

Узнать больше о подробностях участия в «Тотальном диктанте» можно на официальном сайте проекта [https://totaldict.ru]. Новости о подготовке к его проведению в СОУНБ будут опубликованы в социальных сетях учреждения: VK [https://vk.com/sounb63], Telegram [https://t.me/obl_bibl]). Подписывайтесь и следите за обновлениями!

22 и 29 марта и 12 апреля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный по предварительной регистрации. Записаться на первое занятие (22 марта) можно по ссылке.

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

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