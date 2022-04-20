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Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы

20 апреля 2022 10:34
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Госавтоинспекция Самарской области обращается к водителям, едущим на дачи и загородные трассы

В Самарской области установилась теплая весенняя погода и для многих жителей наступает дачный сезон, в этой связи региональная Госавтоинспекция обращается к автомобилистам – дачникам. Следует заранее продумать и оптимизировать путь движения, подобрав наиболее оптимальное время для выезда на дачу. Как правило, в вечерние часы пятницы и утренние часы субботы наблюдается плотное движение у выездов из города и по основным трассам области. А в воскресенье в вечерние часы плотное движение в сторону города.

Водителям следует быть вежливыми на дороге и относиться с пониманием к тем водителям, которые используют свои транспортные средства только в весенне-летний сезон. Среди таких водителей много лиц пожилого возраста.

При перевозке крупногабаритного груза в багажниках и на крыше автомобилей необходимо соблюдать особую осторожность и руководствоваться требованиями Правил дорожного движения, внимательно следить за габаритами такого багажа и помнить, что крупные предметы ограничивают видимость дороги для попутного и встречного транспорта.

В выходные дни на трассах, а так же при въезде и выезде из городов и крупных населенных пунктов Самарской области, выставляются дополнительные наряды ДПС, которые в сложных ситуациях регулируют движение. 

Региональная Госавтоинспекция рекомендует автомобилистам быть внимательными при управлении транспортом, следить за дорожными знаками и разметкой, не допускать рискованных маневров, в том числе связанных с выездом на полосу встречного движения, а также категорически исключить управление транспортом в состоянии опьянения.

Теги: БДД В центре внимания

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