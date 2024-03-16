Эксперты рассказали, какой хлеб полезнее для бутербродов

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В Роспотребнадзоре отметили, что в этом мучном продукте содержится много витамина В, нужного для поддержания сердечно-сосудистой и нервной систем. Также в нем много клетчатки, макро- и микроэлементов: калия, кальция, магния, натрия, фосфора, серы, хлора, железа, меди, йода, фтора, марганца.

Но все нужные вещества есть в основном в оболочке зерна, поэтому полезнее есть цельнозерновой хлеб, горчичный или микс разных видов цельнозерновой муки.

Специалисты советуют есть этот продукт в меру. При покупке нужно проверить состав. Надпись "мультизлаковый" на упаковке, а не в составе, может быть простым маркетинговым ходом.

Полезным хлебом можно перекусывать в течение дня и делать из него бутерброды. При этом лучше есть цельнозерновой с постным белком - курицей, индейкой, нежирными сырами, йогуртом, рыбой. Можно также дополнять бутерброды фруктами, овощами и зеленью. А вот от кетчупа и майонеза стоит отказаться, пишет Сова.