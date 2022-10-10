Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих

151

По поручению губернатора в Самарской области составляются социальные паспорта каждой семьи, где есть военнослужащие, которые сегодня защищают Отечество в ходе специальной военной операции. 10 октября на оперативном совещании в Правительстве региона Дмитрий Азаров заслушивал первые доклады глав муниципальных образований о проведении этой работы на местах. Ранее глава региона, общаясь с бойцами в местах размещения, заверил мобилизованных, что лично будет проверять качество работы глав по этому вопросу.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что вопросы поддержки военнослужащих и их семей должны быть в постоянном, ежедневном фокусе внимания руководителей органов исполнительной власти и муниципалитетов. Особенно это касается социальных паспортов военнослужащих. Самарская область первой в стране начала разрабатывать документ, который будет действовать для каждой семьи военнослужащих. По поручению главы региона муниципальные власти и органы исполнительной власти проводят работу по выявлению потребностей в оказании помощи родственникам мобилизованных. Проблемы, в решении которых необходима помощь, фиксируются в социальном паспорте, на основании которого уже выстаивается индивидуальная траектория помощи конкретному человеку.

- Наша постоянная забота о семьях военнослужащих должна быть обеспечена системно. Для этого мы первыми в стране начали формировать социальный паспорт семьи военнослужащих. Стали делать на этапе формирования так называемого самарского батальона. Сегодня эта работа должна всеобъемлюще охватывать все категории военнослужащих, - отметил губернатор.

Дмитрий Азаров поручил на каждом оперативном совещании на постоянной основе главам муниципалитетов готовить доклады о том, как идет процесс составления таких социальных паспортов, об их количестве, качестве проработки запросов, о том, какая помощь оказана, где нужно оказать поддержку со стороны областного Правительства.

- Ни одна семья не должна быть обделена нашей заботой. Я говорил об этом неоднократно. Но слов мало. Мы должны делом доказать, что это наша святая обязанность и долг перед защитниками Отечества, - акцентировал внимание Дмитрий Азаров. - Помимо персональной ответственности хочу еще раз подчеркнуть для каждого чиновника это святой долг перед защитниками, перед Родиной. Отнеситесь к этому как должно. Формальный подход здесь не потерплю.

Сегодня первыми ответ держали главы Борского, Безенчукского и Сызранского районов. Они доложили губернатору, что лично встречались с семьями мобилизованных, все возникшие вопросы взяли в проработку. Близкие военнослужащих зачастую нуждаются в помощи по хозяйству, обеспечения детей необходимым для учебного процесса, а также решении медицинских и социальных вопросов.

Губернатор поручил главам всех муниципальных образований учесть опыт своих коллег, посмотреть, какие вопросы возникают в соседних районах, чтобы при необходимости превентивно отработать пути их решения и на своей территории.