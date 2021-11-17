7 лет в Самарской области действует Добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт»

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Отряд занимается поиском пропавших людей в лесу и в городе. Все поисковые мероприятия организуются силами добровольцев «ЛизаАлерт» на безвозмездной основе.



В Самарской области насчитывается свыше 200 активно выезжающих на поиски добровольцев.



По губернии за 7 лет отрядом отработано почти 4000 заявок на поиск.



Региональный представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Самарской области Владимир Рябов принял участие в программе «Утро Губернии».

В ходе эфира Владимир прошел блиц-опрос и рассказал о зарождении поискового движения, о работе добровольцев и о желании экстрасенсов участвовать в поисках, о том, сколько людей было найдено.

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Фото: скриншот видео