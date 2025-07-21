62% самарцев согласны пройти проверку на детекторе лжи при приёме на работу

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В опросе приняли участие представители компаний и экономически активные жители Самары.

Сегодня только 5% компаний практикуют проверки сотрудников на детекторе лжи. Целесообразность тестирования соискателей на полиграфе вызывает сомнения у рекрутеров: в ее необходимости не сомневаются 39%.



Соискателей, готовых пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, сегодня 62%. Каждый четвертый категорически против, каждый восьмой затрудняется с решением: «Мне нечего скрывать. Но сама проверка нарушает мои границы, неэтично очень. Сразу даёт понять, что не доверяют»; «Система проверки на полиграфе признана несостоятельной и недостоверной».



Мужчины более лояльны к проверкам на детекторе лжи, чем женщины. Больше всего же тех, кто открыт тестам на полиграфе при трудоустройстве, — среди молодежи до 35 лет (66%).

Время проведения: 10 июня — 3 июля 2025 года