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Яндекс научит самарских школьников и педагогов пользоваться нейросетями

25 января 2024 12:56
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Яндекс научит самарских школьников и педагогов пользоваться нейросетями

25 января для пользователей из Самары станут доступны бесплатные онлайн-курсы*, которые научат педагогов и школьников эффективно использовать ИИ-инструменты в обучении. Это позволит учителям повысить квалификацию и компетенции в работе с новыми технологиями, а ученикам — освоить новые IT-навыки.

На курсах педагоги узнают о структуре и видах нейросетей и научатся составлять эффективные запросы для GPT. Новые знания они смогут применить на практике, использовав ИИ для подготовки к уроку. Ученики познакомятся с устройством нейросетей и попробуют разработать собственную модель ИИ на языках Blockly и Python.

«Сейчас, в условиях активного распространения искусственного интеллекта, учителям и ученикам необходимо понимать, как он работает. Его изучение в курсе школьной информатики — актуальная задача. Однако изменения в области ИИ происходят так быстро, что сложно уследить за всеми новинками и отразить их в печатном издании. Курсы Яндекс Учебника по нейросетям помогут учителям освоить новые технологии и передать знания своим ученикам. Эти материалы можно использовать в рамках резервного времени на углубленном уровне при реализации рабочей программы в 10–11-х классах», — отметила Людмила Босова, автор учебников и учебных пособий по курсу «Информатика» для основной и старшей школы, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук, заслуженный учитель России, лауреат премии правительства РФ в области образования.

«Яндекс Учебник работает над тем, чтобы сделать IT-образование доступным для каждого ребёнка. В том числе с помощью ИИ-инструментов, ведь нейросети уже становятся частью образовательного процесса», — рассказала руководитель Яндекс Учебника Елена Краевская.

Аналитики P&S Intelligence прогнозируют рост мирового рынка EdTech на 36% к 2030 году. Включение нейросетей и языковых моделей в обучение может значительно ускорить обучение, повысить его качество и обеспечит доступ к большим объёмам данных и учебных материалов. Это сделает обучение более индивидуальным, ориентированным на отдельного ученика и поможет учащимся лучше понимать сложные концепции.

Российские компании в 2023 году также начали активно внедрять в образовательный процесс генеративный искусственный интеллект. 1 ноября 2023 года Яндекс запустил «ЕГЭ по информатике с Яндекс Учебником» — бесплатную платформу со встроенным ИИ-помощником, работающую на базе генеративной нейросети YandexGPT.

*Курс разработан совместно с ФГБНУ «Институт стратегии развития образования» и под научным руководством Алёны Салаховой, доцента кафедры теории и методики обучения математике и информатике Московского педагогического государственного университета.

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