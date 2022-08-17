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Выпускник Самарского политеха пропагандирует осознанный туризм 

17 августа 2022 13:40
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Его проект номинирован на региональную премию RS-AwaRdS-2021.

Выпускник механического факультета Сызранского филиала СамГТУ Антон Курин развивает одно из востребованных сегодня направлений экотуризма, открыв глэмпинг «AlpenCamp». Уже второй сезон он приглашает гостей отдохнуть на лоне природы вблизи заповедной зоны «Рачейские Альпы» в Самарской области.

Его проект номинирован на региональную премию RS-AwaRdS-2021 в номинации «Зелёный оазис». Народное онлайн-голосование продлится до 20 сентября 2022 года.

По словам Антона Курина, месторасположение глэмпинга выбрано не случайно — Рачейский бор является мощной точкой притяжения туристов из Поволжья. «Глэмпинг – это новый тренд, который привлекает все больше ценителей осознанного туризма и любителей культурного отдыха на природе. В планах - дальнейшее развитие территории нашего эко-отеля, готовимся к конкурсу грантов для улучшения туристического маршрута. На следующий год уже есть задумки по улучшению сервиса и строительству объектов круглогодичного функционирования в глэмпинге», – сообщил он.

В «AlpenCamp» размещены сафари-тенты для разного количества гостей: от двух до шести человек, оборудована кухня, где можно готовить самим, мангальная зона с гриль-чашей, купель и многое другое, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:   СамГТУ

 

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