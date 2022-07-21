Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям

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Самарский университет им. Королёва приступил к набору желающих пройти обучение по образовательным программам "цифровой кафедры" (*), созданной в рамках совместного федерального проекта Минобрнауки и Минцифры РФ. В рамках первого набора университет планирует принять на обучение более 1300 студентов, которые смогут за один учебный год получить в дополнение к своей основной квалификации еще одну - "цифровую", в сфере IT-технологий. В зависимости от своей первоначальной подготовки и выбранной программы студенты научатся программировать, управлять IT-проектами, освоят WEB-разработку и технологии 3D-моделирования, получат квалификацию и диплом о профессиональной переподготовке.

"Поступить на обучение могут студенты абсолютно всех направлений подготовки и специальностей - как нашего университета, так и других вузов, но образовательные программы им будут предлагаться в зависимости от их основного направления обучения. Всего у нас сейчас подготовлено шесть программ, продолжительность каждой от 252 академических часов, планируем принять более 1300 человек, обучение начнется с сентября. Учиться на "цифровой кафедре" смогут студенты бакалавриата и специалитета, начиная со 2 курса, то есть, те, кто на 1 сентября этого года будут являться второкурсниками или учащимися более старших курсов", - рассказал проректор по учебной работе Самарского университета им. Королёва Андрей Гаврилов.

Согласно разработанным программам, студенты "не-айтишных" направлений, например, социологи, филологи, экономисты или биологи, смогут с сентября этого года осваивать Web-разработку, изучать автоматизацию тестирования с использованием JS-фреймворков или же учиться разрабатывать и сопровождать решения на платформе "1С: Предприятие". Успешно прошедшим обучение будет выдаваться диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации программиста в соответствующей области. Студентам инженерно-технических и "айтишных" направлений, уже обладающим соответствующей подготовкой, предлагаются образовательные программы "Управление IT-проектами", " Цифровые технологии аддитивного производства" и "Технологии CAD/CAM". По итогам обучения они также получат диплом о профессиональной переподготовке.

Чтобы не мешать учебе по основной специальности, обучение на "цифровой кафедре" будет проводиться в вечернее время, предполагается смешанный режим занятий - частично онлайн, частично очно (в зависимости от программы обучения). Для студентов Самарского университета им. Королёва учеба на "цифровой кафедре" полностью бесплатная, для студентов других вузов обучение будет платным, но относительно недорогим. В перспективе возможна организация преподавания IT-специальностей школьникам и специалистам предприятий.

Как обещают разработчики, обучение на "цифровой кафедре" будет максимально ориентировано на применение получаемых данных на практике. В создании образовательных программ принимали участие представители различных IT-компаний, они же, наряду с преподавателями университета, будут участвовать и в оценке знаний обучающихся с прицелом на дальнейшее трудоустройство. По данным из открытых источников, на настоящий момент отечественной IT-индустрии не хватает около одного миллиона специалистов.

Чтобы поступить на обучение, можно подать заявление и документы через "Госуслуги", воспользовавшись суперсервисом "Поступление в вуз онлайн". Либо можно оставить заявку на сайте института дополнительного образования Самарского университета им. Королева по ссылке: https://ido.ssau.ru/цифровые- кафедры/. Все вопросы можно уточнить по телефону: +7 (846) 267-48-32; +7 (846) 267-43-41.