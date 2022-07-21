Я нашел ошибку
Главные новости:
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
Младенец утонул во время купания в ванной в Самаре
Младенец утонул во время купания в ванной в Самаре
Самарские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте
Самарские власти не планируют пересматривать стоимость проезда в общественном транспорте
Премьер Италии Драги планирует в четверг вновь подать в отставку
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
ПВГУС и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников программы Студтуризма
ПВГУС и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников программы Студтуризма
Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям
Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям
Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
Самарцы рассказали, на сколько им хватит накоплений в случае потери дохода
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 54.85
-0.59
EUR 55.83
-0.62
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Пешеходная экскурсия «Самарские страницы Эльдара Рязанова» приглашает гостей
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
В Самаре состоялись соревнования по мини-футболу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям

21 июля 2022 11:30
95
Самарский университет приступил к набору желающих пройти обучение по по IT-специальностям

Самарский университет им. Королёва приступил к набору желающих пройти обучение по образовательным программам "цифровой кафедры" (*), созданной в рамках совместного федерального проекта Минобрнауки и Минцифры РФ. В рамках первого набора университет планирует принять на обучение более 1300 студентов, которые смогут за один учебный год получить в дополнение к своей основной квалификации еще одну - "цифровую", в сфере IT-технологий. В зависимости от своей первоначальной подготовки и выбранной программы студенты научатся программировать, управлять IT-проектами, освоят WEB-разработку и технологии 3D-моделирования, получат квалификацию и диплом о профессиональной переподготовке.

"Поступить на обучение могут студенты абсолютно всех направлений подготовки и специальностей - как нашего университета, так и других вузов, но образовательные программы им будут предлагаться в зависимости от их основного направления обучения. Всего у нас сейчас подготовлено шесть программ, продолжительность каждой от 252 академических часов, планируем принять более 1300 человек, обучение начнется с сентября. Учиться на "цифровой кафедре" смогут студенты бакалавриата и специалитета, начиная со 2 курса, то есть, те, кто на 1 сентября этого года будут являться второкурсниками или учащимися более старших курсов", - рассказал проректор по учебной работе Самарского университета им. Королёва Андрей Гаврилов.

Согласно разработанным программам, студенты "не-айтишных" направлений, например, социологи, филологи, экономисты или биологи, смогут с сентября этого года осваивать Web-разработку, изучать автоматизацию тестирования с использованием JS-фреймворков или же учиться разрабатывать и сопровождать решения на платформе "1С: Предприятие". Успешно прошедшим обучение будет выдаваться диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации программиста в соответствующей области. Студентам инженерно-технических и "айтишных" направлений, уже обладающим соответствующей подготовкой, предлагаются образовательные программы "Управление IT-проектами", " Цифровые технологии аддитивного производства" и "Технологии CAD/CAM". По итогам обучения они также получат диплом о профессиональной переподготовке.

Чтобы не мешать учебе по основной специальности, обучение на "цифровой кафедре" будет проводиться в вечернее время, предполагается смешанный режим занятий - частично онлайн, частично очно (в зависимости от программы обучения). Для студентов Самарского университета им. Королёва учеба на "цифровой кафедре" полностью бесплатная, для студентов других вузов обучение будет платным, но относительно недорогим. В перспективе возможна организация преподавания IT-специальностей школьникам и специалистам предприятий.

Как обещают разработчики, обучение на "цифровой кафедре" будет максимально ориентировано на применение получаемых данных на практике. В создании образовательных программ принимали участие представители различных IT-компаний, они же, наряду с преподавателями университета, будут участвовать и в оценке знаний обучающихся с прицелом на дальнейшее трудоустройство. По данным из открытых источников, на настоящий момент отечественной IT-индустрии не хватает около одного миллиона специалистов.

Чтобы поступить на обучение, можно подать заявление и документы через "Госуслуги", воспользовавшись суперсервисом "Поступление в вуз онлайн". Либо можно оставить заявку на сайте института дополнительного образования Самарского университета им. Королева по ссылке: https://ido.ssau.ru/цифровые-кафедры/. Все вопросы можно уточнить по телефону: +7 (846) 267-48-32; +7 (846) 267-43-41.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
21 июля 2022  11:51
Бизнес Самарской области сможет получить средства на оборотные цели по льготной программе Корпорации МСП и Центробанка
52
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
21 июля 2022  11:11
Сегодня вечером состоится открытие юбилейного Молодежного форума ПФО «iВолга-2022»: стать зрителем может каждый
111
На пленарной сессии были презентованы лучшие проекты, а также обсуждались меры поддержки инициатив, имеющих важное значение для государства и общества.
20 июля 2022  21:28
Дмитрий Азаров принял участие в пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» под председательством Президента РФ 
866
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
20 июля 2022  13:05
23 июля в Самаре пройдёт акция по обмену мебелью, предметами интерьера, посудой и растениями
570
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
20 июля 2022  11:47
В Самаре пройдет гастрономический фестиваль
742
Весь список