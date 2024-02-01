Самарские ученые научили нейросеть видеть "невидимое" со скоростью света

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Ученые Самарского университета им. Королёва разработали и испытали скоростную нейросеть, способную в режиме реального времени анализировать поступающий видеопоток и практически мгновенно распознавать и находить в этом видеопотоке заданные объекты и изображения. Наряду с анализом "картинки" с обычной видеокамеры, разработка может оперативно, почти со скоростью света, анализировать также данные, получаемые с помощью гиперспектрометров - устройств, видящих реальность в многоканальном спектральном отображении и позволяющих обнаруживать объекты, невидимые для обычных средств наблюдения.

Проект реализуется по заказу Российского федерального ядерного центра-Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) в рамках научной программы Национального центра физики и математики (НЦФМ), создаваемого в городе Сарове Нижегородской области по поручению Президента России. Исследования по данному проекту финансируются со стороны Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Госкорпорации "Росатом".