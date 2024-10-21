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До 4 ноября продлена регистрация школьников на Национальную технологическую олимпиаду

21 октября 2024 13:09
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До 4 ноября продлена регистрация школьников на Национальную технологическую олимпиаду

Прием заявок на трек для учащихся 8–11 классов Национальной технологической олимпиады (НТО), входящей в президентскую платформу «Россия – страна возможностей», продлен до 4 ноября. В десятом сезоне самых масштабных в России командных инженерных соревнований для старшеклассников открыто 32 направления. Победа во многих из них дает возможность получить 100 баллов ЕГЭ по одному из предметов или поступить в вузы без вступительных испытаний. На ряде направлений предусмотрена система стажировок и призовой фонд.

НТО — это всероссийские технологические игры для школьников и студентов по широкому спектру современных направлений: от искусственного интеллекта, беспилотной авиации и робототехники до геномного редактирования, космической инженерии и разработки компьютерных игр. Финальные соревнования НТО проходят на площадках ведущих университетов и технологических компаний России, финалисты работают в командном формате, самостоятельно распределяют роли и обучаются новым компетенциям в ходе подготовки и отборочных туров олимпиады.

«Мы рады, что с каждым годом количество школьников и студентов, подающих заявки на Национальную технологическую олимпиаду, растет. Это значит, что множество молодых людей не только интересуются технологиями, но и стремятся развиваться в приоритетных направлениях. Глобальное преимущество НТО состоит в том, что включиться в соревнования может любой школьник с 5 по 11 класс, и каждый участник получает доступ к бесплатной образовательной программе, позволяющей обучиться всему, что потребуется на олимпиаде и будет востребовано дальше», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

На данный момент больше всего заявок на участие в НТО сезона 2024/2025 учебного года поступило из Новосибирской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Томской областей. По числу заявок в школьном треке лидируют профили «Искусственный интеллект», «Разработка компьютерных игр» и «Автоматизация бизнес-процессов».

На профиле «Искусственный интеллект» НТО участникам предстоит разработать систему идентификации животных на изображениях с фотоловушек, чтобы повысить точность учета популяций диких зверей. Для победителей предусмотрена система стажировок в Сбере и призовой фонд размером 4 миллиона рублей. Профиль «Искусственный интеллект» проводится совместно с Академией искусственного интеллекта для школьников Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Участникам профиля «Разработка компьютерных игр» предстоит создать образовательные игры по параметрам, заданным экспертами игровой индустрии. Для победы участникам потребуется владеть навыками геймдизайна, программирования и презентации своих проектов.

Школьники, выбравшие профиль «Автоматизация бизнес-процессов», решат задачу, связанную с автоматизацией бизнес-процессов предприятия по деревообработке конечного цикла. Им предстоит разобраться во всех этапах: от закупки сырья до производства готовых изделий. Профиль ежегодно проводится совместно с фирмой «1С», в этом сезоне победители и призеры разделят призовой фонд размером 2 миллиона рублей.

«В этом году Национальная технологическая олимпиада проходит в десятый раз, с 2015 года ее участниками уже стали более 660 000 школьников и студентов из всех регионов страны и 77 зарубежных государств. Юбилейный сезон имеет для нас особенное значение – мы запустили премию «Факел НТО» для выдающихся выпускников олимпиады, чтобы отметить их вклад в технологическое, научное и социальное развитие России. Надеемся, что пример наших выпускников вдохновит тех, кто придет на НТО впервые», — подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ Дмитрий Земцов.

Подать заявку на участие в Национальной технологической олимпиаде можно по ссылке до 4 ноября (12:00 по московскому времени). Первый отборочный индивидуальный этап продлится до 5 ноября – во время него школьники решают задачи по основным предметам профиля, выполняют задания на знания и компетенции, которые необходимы на выбранных направлениях НТО. На втором этапе участники решат командные комплексные задачи, непосредственно связанные с технологиями, которые будут использоваться на финале. В заключительном туре командам предстоит встретиться с реальными кейсами и решить практические инженерные задачи по тематике профиля с использованием технологического и лабораторного оборудования.

Национальная технологическая олимпиада проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и при поддержке Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).

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