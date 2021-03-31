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1 апреля в Самарской области стартует прием в первый класс. О том, как он будет проходить, в эфире ГТРК «Самара» рассказал министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян.

Прием заявлений в 1 класс на 2021-2022 учебный год в электронной форме будет осуществляться через «Портал образовательных услуг» (ссылка https://es.asurso.ru/​) государственной информационной системы Самарской области «Автоматизированная система управления региональной системой образования» (ГИС АСУ РСО).

С 1 апреля по 30 июня родители могут подать заявление о зачислении своего ребенка в школу(ы), за которой(ыми) закреплен адрес регистрации ребенка. В эти же сроки принимаются заявления от родителей детей, имеющих первоочередное и преимущественное право на зачисление.

в семье в первый класс в 2021 году пойдут двое или более детей, на каждого ребенка оформляется отдельное заявление в образовательную организацию.

Если заявители претендуют на зачисление в одно из нескольких учреждений (на выбор), отдельное заявление оформляется в каждое учреждение, к которому относится адрес регистрации ребенка. Зачисление на обучение в несколько общеобразовательных организаций не допускается. Оригиналы подтверждающих документов представляются заявителями в образовательную организацию с 01.06.2021 (конкретные сроки и порядок школы определяют самостоятельно). Период принятия учреждением решения о зачислении (издания и опубликования на официальном сайте приказов о зачислении) – с 01.07.2021 по 05.07.2021 (конкретные сроки образовательные организации определяют самостоятельно).

С 06.07.2021 начинается прием заявлений о приеме в первый класс на свободные места в любое общеобразовательное учреждение, независимо от места регистрации ребенка и закрепленной территории.