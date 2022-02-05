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С 9 утра 5 февраля в Тольятти стартовала акция «ЗДОРОВЫЙ ДОМ – ЗДОРОВЫЙ ДВОР».



Сегодня стационарные пункты вакцинации работают в помещениях ТОС по адресам:

Автозаводский район

ТОС № 11 (ул. Фрунзе, д. 5)

Центральный район

ТОС № 15 (ул. Голосова, д. 65)

Комсомольский район

ТОС № 4 (ул. Мурысева, д. 90).



Выбрав удобное для себя время, все желающие могут пройти первый этап вакцинации, ревакцинироваться или сделать прививку от гриппа.



Сегодня и завтра стационарные пункты вакцинации будут работать в помещениях ТОС до 17 часов.