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В Тольятти стартовала акция «ЗДОРОВЫЙ ДОМ – ЗДОРОВЫЙ ДВОР»

5 февраля 2022 13:20
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в Тольятти стартовала акция «ЗДОРОВЫЙ ДОМ – ЗДОРОВЫЙ ДВОР».

 С 9 утра 5 февраля в Тольятти стартовала акция «ЗДОРОВЫЙ ДОМ – ЗДОРОВЫЙ ДВОР».

Сегодня стационарные пункты вакцинации работают в помещениях ТОС по адресам:
Автозаводский район
ТОС № 11 (ул. Фрунзе, д. 5)
Центральный район
ТОС № 15 (ул. Голосова, д. 65)
Комсомольский район
ТОС № 4 (ул. Мурысева, д. 90).

Выбрав удобное для себя время, все желающие могут пройти первый этап вакцинации, ревакцинироваться или сделать прививку от гриппа.

Сегодня и завтра стационарные пункты вакцинации будут работать в помещениях ТОС до 17 часов.

Теги: Вакцинация

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