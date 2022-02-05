С 9 утра 5 февраля в Тольятти стартовала акция «ЗДОРОВЫЙ ДОМ – ЗДОРОВЫЙ ДВОР».
Сегодня стационарные пункты вакцинации работают в помещениях ТОС по адресам:
Автозаводский район
ТОС № 11 (ул. Фрунзе, д. 5)
Центральный район
ТОС № 15 (ул. Голосова, д. 65)
Комсомольский район
ТОС № 4 (ул. Мурысева, д. 90).
Выбрав удобное для себя время, все желающие могут пройти первый этап вакцинации, ревакцинироваться или сделать прививку от гриппа.
Сегодня и завтра стационарные пункты вакцинации будут работать в помещениях ТОС до 17 часов.