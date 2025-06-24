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Центр содействия мобильности открыт на железнодорожном вокзале Тольятти

24 июня 2025 14:51
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Центр содействия мобильности площадью 140 кв.м оснащен всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Сегодня на железнодорожном вокзале Тольятти состоялось открытие Центра содействия мобильности для пассажиров с ограниченными физическими возможностями. В мероприятии приняли участие руководители Куйбышевской железной дороги, представители причастных региональных министерств и общественных организаций.

– Сегодня в Тольятти мы открыли Центр содействия мобильности для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Это еще один важный шаг к созданию доступной и комфортной среды для людей с повышенными потребностями, которым компания «РЖД» и Куйбышевская железная дорога уделяет особое значение, – отметил на церемонии открытия начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Центр содействия мобильности площадью 140 кв.м оснащен всем необходимым для комфортного пребывания пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. В зале установлено необходимое оборудование для размещения посетителей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Для слабовидящих и слабослышащих размещены мнемосхемы и индукционное оборудование. Имеется возможность получать консультации на русском жестовом языке через видеотерминал. В числе прочих удобств можно назвать адаптированную санитарную и детскую комнаты.

Отметим, что в настоящее время на Куйбышевской железной дороге подобные пункты содействия мобильности открыты на железнодорожных вокзалах Самара, Уфа, Стерлитамак, Набережные Челны и Тольятти.

Для получения помощи маломобильным пассажирам необходимо оформить соответствующую заявку в Центре содействия мобильности ОАО «РЖД» (8 (800) 775-00-00, звонок бесплатный), сообщает пресс-служба КбшЖД.

 

Фото предоставлено пресс-службой Куйбышевской железной дороги

Теги: Тольятти

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