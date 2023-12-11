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Статус резидента «Жигулёвской долины» получат новые стартапы

11 декабря 2023 17:26
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«Жигулёвская долина» является крупнейшим технопарком в сфере высоких технологий в России. Здесь развивают свои проекты более 300 резидентов.

В технопарке «Жигулёвская долина» состоялось очередное заседание экспертного совета во главе с министром экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрием Богдановым. По решению комиссии инновационная площадка региона пополнится девятью резидентами. Их проекты связаны с самыми разными отраслями: от разработки и внедрения роботизированных линий на промышленных предприятиях до создания и вывода на рынок микроволнового датчика для непрерывного измерения уровня и раздела фаз жидкостей.

Условия для развития высокотехнологического и инновационного бизнеса в Самарской области создаются благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова.

– «Жигулёвская долина» возглавила общероссийский рейтинг, став лучшим технопарком страны», – сказал Дмитрий Богданов. – Резидентами «Жигулёвской долины» являются уже более 300 стартапов и региональных компаний, которые создали свыше двух тысяч рабочих мест. Мы рады, что в Самарской области активно развивается инновационный и технологический бизнес. И готовы оказывать таким предприятиям всю необходимую поддержку.

В статусе резидента «Жигулёвской долины» технологические стартапы получают возможность на льготных условиях разместиться в оборудованных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проводить свои мероприятий в одном из лучших конгресс-центров региона. Проектные менеджеры курируют каждую компанию и помогают подбирать оптимальные меры содействия. Информационное сопровождение, участие в выставках, продвижение в СМИ, помощь при оформлении объектов интеллектуальной собственности, консультационные услуги – вот лишь часть инструментов поддержки резидентов технопарка.

«Жигулёвская долина» – лидер национального рейтинга технопарков 2023 года, лучший региональный оператор фонда «Сколково» по итогам 2022 года.  Технопарк является региональным партнером Агентства по технологическому развитию. В «Жигулёвской долине» работает представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Также технопарк является партнером Инновационного Фонда Самарской области и активно налаживает взаимодействие с крупнейшими предприятиями России и дружественных государств. Это значительно усиливает возможности для развития проектов и выращивания их до требований крупных заказчиков и выхода на рынок.

«Технопарк «Жигулёвская долина» – это экосистема, где можно получить широкий спектр мер поддержки и полезные связи, – отметил Владимир Читаев, директор ООО «Инстал Сервис», проект «Управляемые климатические коммутационные шкафы для инфраструктуры Умного города». – Наша компания на рынке системы безопасности уже давно. Накопив большой опыт и знания в отрасли, мы решили перейти на новый уровень и открыть целое производство. Мы планируем выпускать линейку систем интеллектуального видеонаблюдения, создать и зарегистрировать собственный бренд».

 

 

Фото предоставлено пресс-службой технопарка «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

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