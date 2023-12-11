Росреестр СО: ипотека за один день - стала реальностью

Я нашел ошибку
Главные новости:
Низкие температуры не испугали тольяттинцев и позволили начать зиму ярко и интересно.
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
Будьте внимательны и осторожны!
12 декабря в Самарской области ожидается усиление ветра
До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя.
Самарская область в десятке лидеров по количеству участников конкурса «Это у нас семейное»
Российский триколор: на самарской телебашне в День Конституции включит тематическую подсветку
билайн бизнес расширил возможности для безопасной идентификации пользователей в сервисе «Управляемый Wi-Fi».
Подключаться к гостевому Wi-Fi от билайн бизнес теперь можно через пуш-сообщения
Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено и привлечено к ответственности 44 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
ГИБДД СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
В Самаре компенсация будет выплачена дольщикам, купившим жилье у застройщика ООО «Прогресс-Н» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, блок-секц. 1А, 2А.
255 дольщиков Самарской области получат денежные компенсации
Должностные оклады увеличится у врачей, учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей детских садов, работников социальной защиты.
Дмитрий Азаров принял решение о повышении зарплат работников бюджетной сферы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
-0.93
EUR 98.84
-0.97
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль активного отдыха «Жигулёвское море. Варежки» в Тольятти посетили более 17 тысяч человек
В Музее-галерее «Заварка» в Самаре близится смена экспозиции
В КРЦ "Звезда" в Самаре выбрали самых веселых и находчивых среди работающей молодежи
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Росреестр СО: ипотека за один день - стала реальностью

11 декабря 2023 14:48
163
В 15 раз сократился срок отработки государственной регистрации ипотеки - с 15 рабочих дней до 24 часов.

В 15 раз сократился срок отработки государственной регистрации ипотеки - с 15 рабочих дней до 24 часов.

Региональным Росреестром проводилась масштабная работа по сокращению срока регистрации ипотеки в Самарской области. Появилась возможность подавать документы на государственную регистрацию ипотеки в электронном виде не только на основании договора, но и на основании закона. Как результат – 83% заявлений на регистрацию ипотеки с участием кредитных организаций подается сегодня в электронном виде.

«За 15 лет работы Росреестра изменились требования к представляемым документам на государственную регистрацию ипотеки, их количество значительно сократилось. Ранее требовалось помимо договора ипотеки: отчет об оценке, документы юридического лица, кредитные обязательства. В настоящее время достаточно договора ипотеки и заявления от сторон. Кроме того, закладная, как ценная бумага, приобрела не только документарный, но и электронный вид. Электронные закладные сейчас более востребованы, чем документарные. Кредитные организации переходят на взаимодействия с депозитариями. Росреестр также взаимодействует с депозитарием посредством АРМ (автоматизированное рабочее место)», - комментирует начальник отдела регистрации ипотеки Аделаида Гук.

Процедура государственной регистрации прекращения ипотеки также упростилась. Теперь достаточно заявления залогодержателя с представлением закладной, либо выписки из депозитария.

Фактически кредитные организации в настоящее время подают заявления в электронном виде на прекращение ипотеки, что не требует присутствия граждан или представителей юридического лица.

Все изменения, произошедшие за 15 лет работы ведомства, говорят, безусловно, об упрощении процедуры оформления документов, экономии времени и о комфортном использовании услуг Росреестра, сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Будьте внимательны и осторожны!
11 декабря 2023, 16:55
12 декабря в Самарской области ожидается усиление ветра
Будьте внимательны и осторожны! Экология
30
До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя.
11 декабря 2023, 16:35
Самарская область в десятке лидеров по количеству участников конкурса «Это у нас семейное»
До окончания приема заявок на конкурс осталась неделя. Общество
13
11 декабря 2023, 16:31
Российский триколор: на самарской телебашне в День Конституции включит тематическую подсветку
Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 23.00 по местному времени. Общество
50
В центре внимания
В Самаре появится новая маршрутка
11 декабря 2023  13:40
В Самаре появится новая маршрутка
181
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
11 декабря 2023  12:44
В Самарской области заработала третья очередь семенного завода
214
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
11 декабря 2023  10:47
В Самарской области назвали обладателей Национальной премии «Бизнес-успех»
252
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
9 декабря 2023  11:14
Дмитрий Азаров обратился к землякам в День Героев Отечества
652
Приветствуя участников церемонии награждения, глава региона отметил, что с Героями Отечества связана вся славная история нашей страны.
8 декабря 2023  14:49
Губернатор Дмитрий Азаров вручил награды самарцам – участникам специальной военной операции
745
Весь список