Отделения Почты России в Самарской области изменят график работы в майские праздники

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1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений в регионе.

30 апреля почтовые отделения, работающие по субботам, закроются на час раньше привычного графика. 8 мая на час раньше закроются отделения, работающие по воскресеньям.

2 мая отделения Почты будут работать по обычному графику, 3 мая будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая - по режиму работы воскресенья.

С 4 по 7 мая почтовые отделения по всей стране будут работать в обычном режиме.

Уточнить график работы почтовых отделений или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте pochta.ru.

Фото из открытых источников