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Основная ценность любого предприятия – это работающие на нем люди. Обеспечить безопасные условия труда – обязанность работодателей. С этой целью на предприятиях Самарской области создаются и совершенствуются системы управления охраной труда. Один из лидеров в такой работе - АО «Транснефть-Приволга».

«Каждый сотрудник имеет право работать в безопасных условиях, а задача работодателя – такие условия создать, - подчеркнул руководитель департамента условий и охраны труда министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области Александр Балясников. – Существуют государственные нормативные требования по охране труда, но ряд предприятий региона пошли дальше и внедряют передовые подходы к обучению, что безусловно повышает эффективность профилактической работы. Пример такого предприятия - АО «Транснефть-Приволга».

Предприятие неоднократно занимало призовые места в конкурсах по охране труда, здесь используются самые современные инструменты обучения. Для предупреждения производственного травматизма используются стресс-тренажеры по безопасному производству работ, внедряется система, цель которой – отсутствие аварий и несчастных случаев.

«Мы используем стресс-тренажеры, позволяющие продемонстрировать последствия несчастных случаев и неприменения средств защиты, - рассказал директор Новокуйбышевского учебного центра, входящего в систему «Транснефть», Константин Карханин. – Обучающиеся могут вживую увидеть, что может случиться, если нарушать те или иные требования охраны труда.»

На тренажерах моделируются разные ситуации, которые могут быть потенциально опасны и несут угрозу жизни или здоровью. Так, например, есть стресс-тренажеры «Падение человека с высоты», «Использование средств индивидуальной защиты», «Строповка грузов» и «Имитация лобового столкновения».

Когда стебель бамбука, прикрепленный к манекену и имитирующий позвоночник, ломается при падении даже с небольшой высоты, то это врезается в память – признаются сотрудники, проходящие обучение. И уже не будешь самонадеян и забывчив, когда нужно будет закрепить страховку. Такие занятия эффективнее, чем прослушивание лекции.

Специалисты регионального минтруда оказывают предприятиям и организациям консультативную и методическую помощь по вопросам охраны труда. Справочные материалы и нормативные документы, а также информация об опыте работы по охране труда передовых предприятий размещены в разделе «Охрана труда» на сайте https://trud.samregion.ru .

Фото – Минтруд Самарской области