Хранение и защиту персональных данных обеспечит новое оборудование Центра обработки данных «Жигулевская долина»

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Для защиты персональных данных, хранящихся на технологических площадках Центра обработки данных технопарка «Жигулевская долина», будет закуплено новое оборудование. Это стало возможным благодаря дополнительному финансированию из областного бюджета.

В Центре обработки данных технопарка «Жигулевская долина» размещается серверная и телекоммуникационная инфраструктура большинства государственных информационных ресурсов Правительства Самарской области. Для их защиты от хакерских атак, взломов и несанкционированных утечек, а также хранения и передачи данных в 2021 году было приобретено специальное телекоммуникационное оборудование. Его гарантийный срок составил 36 месяцев. Сегодня назрела необходимо закупить новое оборудование (в частности, межсетевой экран), которое обеспечит безопасность хранящихся данных. С учетом того, что требования к информационной безопасности систем и ресурсов становятся все жестче, для их выполнения необходимо обеспечить максимальную защиту, в том числе персональных сведений о гражданах Самарской области.

Выход из строя оборудования приведет к сбоям в работе практически всех информсистем и ресурсов региона, что в современных условиях недопустимо и может привести к серьезным последствиям.

Кроме того, новое оборудование позволит подключить дополнительные высокоскоростные каналы связи на скорости 10Гб/сек. для информсистем ряда областных ведомств, например, министерства социально-демографической и семейной политики, Управления ЗАГС. Дополнительные мощности позволят бесперебойно, а главное оперативно принимать и обрабатывать большой объем информации, например, при подаче заявлений на оформление путевок в летние детские оздоровительные лагеря или в 1 класс. В такие моменты пользователю очень важно, чтобы сайт не зависал и быстро обновлялся.

«Закупка нового оборудования для Центра обработки данных — самый правильный способ с точки зрения защиты информресурсов. Это новые возможности – софт последних версий, поддержка инновационных технологий, переход на другой уровень производительности, возможность расширения в будущем», — отметил врио заместителя председателя Правительства – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Фото: пресс-служба технопарка