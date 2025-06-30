Филиал ПАО «Россети» завершил комплекс работ по защите от низовых пожаров магистральных ЛЭП Средней Волги

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Энергетики проложили более 55 гектаров минерализованных полос на пяти ключевых магистральных ЛЭП Средней Волги. От надежности этих объектов зависит выдача мощности Жигулевской ГЭС и другой крупной генерации, перетоки электроэнергии между регионами Поволжья и центральной России. Профилактические мероприятия позволили минимизировать риски повреждений электрооборудования в случае природных пожаров.

Работы провел филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги на линиях 220–500 кВ «ЖГЭС – Вешкайма Северная», «ЖГЭС – Вешкайма Южная», «Вешкайма – Ключики», «Ульяновская ТЭЦ – Центральная», «Сызрань – Кременки». Общая протяженность транзитов – 617 км.

Перед началом пожароопасного сезона компании Группы «Россети» реализуют комплекс мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевого хозяйства. В подверженных рискам районах прокладываются минерализованные полосы вдоль ЛЭП. Это искусственно созданные полосы земли, очищенные при помощи спецтехники от сухой растительности до минерального слоя почвы. Они защищают трассы ЛЭП от возгораний и выполняют функцию противопожарного барьера.