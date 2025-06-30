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Филиал ПАО «Россети» завершил комплекс работ по защите от низовых пожаров магистральных ЛЭП Средней Волги

30 июня 2025 09:37
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Филиал ПАО «Россети» завершил комплекс работ по защите от низовых пожаров магистральных ЛЭП Средней Волги

Энергетики проложили более 55 гектаров минерализованных полос на пяти ключевых магистральных ЛЭП Средней Волги. От надежности этих объектов зависит выдача мощности Жигулевской ГЭС и другой крупной генерации, перетоки электроэнергии между регионами Поволжья и центральной России. Профилактические мероприятия позволили минимизировать риски повреждений электрооборудования в случае природных пожаров.

Работы провел филиал ПАО «Россети» – МЭС Волги на линиях 220–500 кВ «ЖГЭС – Вешкайма Северная», «ЖГЭС – Вешкайма Южная», «Вешкайма – Ключики», «Ульяновская ТЭЦ – Центральная», «Сызрань – Кременки». Общая протяженность транзитов – 617  км.

Перед началом пожароопасного сезона компании Группы «Россети» реализуют комплекс мероприятий по обеспечению надежной работы электросетевого хозяйства. В подверженных рискам районах прокладываются минерализованные полосы вдоль ЛЭП. Это искусственно созданные полосы земли, очищенные при помощи спецтехники от сухой растительности до минерального слоя почвы. Они защищают трассы ЛЭП от возгораний и выполняют функцию противопожарного барьера.

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