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Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию с подачей иска Минобороны РФ о взыскании более 2,4 млрд рублей с АО «РКЦ «Прогресс».
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Дмитрий Рогозин о причине исковой претензии Минобороны к РКЦ: "Это не вина самарского Прогресса"  

20 августа 2021 22:01
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Дмитрий Рогозин прокомментировал ситуацию с подачей иска Минобороны РФ о взыскании более 2,4 млрд рублей с АО «РКЦ «Прогресс».

Глава ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в пятницу, 20 августа, во время рабочей поездки в Самару прокомментировал ситуацию, которая возникла в связи с подачей иска Министерством обороны России с требованием взыскать более 2,4 млрд рублей с предприятия АО «РКЦ «Прогресс».

«Здесь вопрос ни к нам, ни к Министерству обороны, ни тем более к РКЦ Прогресс. Ракетно-космический центр включен в число тех организаций, в отношении которых есть ограничения по экспорту продукции. Это приводит к тому, что  задерживаются поставки всего необходимого, прежде всего, микроэлектроники, без которой уже нельзя сделать собственно говоря космический аппарат. Закон у нас довольно строгий. Если допустим на 2-3 дня происходит задержка сдачи космического аппарата либо в интересах Роскосмоса как заказчика, либо в интересах Министерства обороны, то по закону мы просто обязаны выставить иски, претензии РКЦ «Прогресс». Хотя все прекрасно понимают, что в данном конкретном случае это не вина самарского Прогресса, а это обстановка, в которой страна оказалась из-за санкций», – акцентировал Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что подобные сбои в работе носят вынужденный характер. «Но тем не менее, это не значит, что предприятие уже завтра выполнит исковое требование. Есть масса иных возможностей для выхода из сложившейся ситуации и наши юристы сейчас занимаются поиском решений», – добавил Дмитрий Рогозин. Он также обратил внимание на необходимость совершенствования нормативной базы и российского законодательства в условиях санкций. 

«РКЦ «Прогресс» – это успешное, прибыльное предприятие. Я сегодня убедился в том, что оно работает стабильно по новым заказам. У предприятия очень хорошие перспективы, это одно из наших лучших предприятий, поэтому не верьте просто кликушам. Работайте спокойно и поддерживайте свой самарский РКЦ «Прогресс», – резюмировал глава госкорпорации.

Во время рабочей поездки в регион Дмитрий Рогозин и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития РКЦ «Прогресс», вопросы подготовки кадров для космической отрасли и сотрудничество в рамках работы Научно-образовательного центра «Инженерия будущего».

«Все планы, которые мы с вами наметили, в том числе, подписывая дополнительное соглашение, будут реализованы. Есть интерес у университетов не только Самарской области, но и вузов других территорий Российской Федерации. Уверен, что они получат подпитку и с точки зрения подготовки кадров, и с точки зрения идей, которые позволят решать абсолютно прикладные задачи», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Сегодня предприятие производит ракеты-носители «Союз-2» и космические аппараты, а также занимается разработкой перспективных носителей «Союз-5», «Союз-6», «Амур-СПГ» и сверхтяжелой ракеты.

Теги: Дмитрий Рогозин иск Минобороны к РКЦ

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