Денис Мантуров в Тольятти лично подверг тест-драйву электромобиль ZETTA

99

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о впечатлениях от поездки в Тольятти, о развитии инфраструктуры ЭЗС в России и возможных сроках старта серийного производства ZETTA на предприятии в Тольятти (не путать с АвтоВАЗом), передает journal.ab-club.ru.

«Скажу честно. С точки зрения эргономики понравилось. И радиус разворота, и расположение всех инструментов управления. Общий объем комфортный, не взирая на то, что автомобиль очень компактный. Все достаточно рационально.

Поскольку образец опытный, нужно работать над качеством интерьера. Надеюсь, что в серийном варианте он будет привлекательным для потребителя. Очень интересное решение открывания двери. Оно электрическое. И все элементы управления очень компактны».

На вопрос развития инфраструктуры электрических зарядных станций и сети АГНКС (в рамках визита министр ознакомился с серийными авто и прототипами на природном газе от ГК «АТС») Денис Мантуров ответил следующее:

«В первую очередь эту работу должны проводить Газпром и нефтегазовые компании. И они это делают. А регионы должны предоставлять оптимальные условия с точки зрения мест размещения, оперативного проведения всех мероприятий по подключению. И популяризировать эти направления».

Ответ на вопрос о сроках старта серийного производства ZETTA:

«До конца года начнут. Но все зависит от того, как пройдет стадия опытного производства».

Фото: journal.ab-club.ru