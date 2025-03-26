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В САТОБ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры

26 марта 2025 15:46
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На мероприятии были вручены региональные награды.

25 марта в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника культуры.

Праздник объединил деятелей искусства, ветеранов отрасли, общественных деятелей и всех, кто вносит вклад в культурное развитие региона.

От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева гостей праздника поприветствовал вице-губернатор – руководитель Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев.
В приветственном адресе Главы региона, отмечалось, что самарские деятели культуры неизменно добиваются выдающихся результатов, подтверждая статус нашей области как одного из крупнейших культурных центров России.

«Особая роль принадлежит вам в подготовке и праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что эта святая дата, как и весь 2025 год, объявленный Президентом В.В.Путиным Годом защитника Отечества, станет важным этапом в формировании культурной парадигмы нашего общества, в основе которой – патриотизм, приверженность нашим традиционным духовным ценностям, потребность служения Родине и своему народу», – говорилось в обращении губернатора.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетний труд и активную гражданскую позицию на мероприятии были вручены региональные награды.

- Почётное звание «Заслуженный артист Самарской области» присвоено: Денису Бокурадзе, художественному руководителю драматического театра «Грань»; Герману Загорскому, артисту Самарского академического театра драмы имени Горького; Наталии Прокопенко, артисту Самарского академического театра драмы имени Горького.

- Почётное звание «Заслуженный работник культуры Самарской области» присвоено: Ахзибе Джумаевой, заведующей Аульским сельским Домом культуры муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры» Кинельского района; Ларисе Илларионовой, преподавателю Детской центральной музыкальной школы г.Самары; Александру Мишенкову, артисту оркестра муниципального бюджетного учреждения городского округа Сызрань «Центр музыкального искусства и культуры»; Олегу Портнягину, члену Самарской областной писательской организации, руководителю Сызранской писательской организации.

- Почётным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям» награждена Лариса Шкурко, преподаватель Детской музыкальной школы имени Шостаковича г.Самары.

- За вклад в развитие культуры в Самарской области Благодарностью Губернатора поощрены: Наталья Лычагина, преподаватель Детской музыкальной школы имени Кабалевского г.Самары и Ольга Савельева, репетитор по балету Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича.

«Есть много важных профессий, учитель, который дает знания, врач, который заботится о нашей здоровье, но именно работник культуры заботится о нашей душе. Это очень важная и ответственная миссия.
Сегодня профессиональный праздник людей творческих профессий, деятелей искусства, хранителей культурного наследия. Учреждения культуры региона: это библиотеки, театры, концертные организации, музеи, культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств, где трудятся более 7500 тысяч талантливых, инициативных, любящих свою профессию людей. Я благодарю каждого за самоотверженное служение обществу, постоянный творческий поиск», - отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Торжественная часть завершилась спектаклем «Щелкунчик» на музыку П.И. Чайковского в постановке заслуженного артиста России Юрия Бурлака, который по сохранившимся эскизам и фотографиям декораций и костюмов воссоздал оригинальную постановку балета 1892 года.

Праздник стал ярким примером того, что культуре отводится центральное место в жизни нашего общества. Мы гордимся достижениями самарских деятелей искусства и уверены, что их труды помогут сохранить и приумножить культурное наследие для следующих поколений.

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Самара

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