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Умерла Актриса Наталья Величко

22 мая 2022 23:30
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Ей был 81 год.

Советская и российская актриса Наталья Величко, знакомая зрителю по фильмам "Щит и меч" и "Охота на изюбря", умерла на 82-м году жизни в Москве, передает ТАСС.

"21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО ИППО, жена, друг и помощница Н. Н. Лисового, заместителя председателя ИППО, заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа", - сообщил в воскресенье портал Императорского православного Палестинского общества (ИППО).

Наталья Величко родилась в 1941 году в городе Фрунзе (Бишкек). В 1961 году она окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965 году - Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), в 1979 году - режиссерское отделение ВГИК (мастерская А. Б. Столпера). С 1965 по 1992 год она служила актрисой в Центре театра и кино под руководством Н.С. Михалкова.

Актерский дебют Величко состоялся в 1963 году, когда она сыграла роль Аси в картине Бондарева "Тишина". В последующие годы она сыграла в фильмах "Первый снег", "Щит и меч", "Это было в разведке", "Поворот", "Третья молодость", "Охота на изюбря" и многих других.

 

Фото из открытых источников

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