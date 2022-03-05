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Американский и канадский писатели Стивен Кинг и Линвуд Баркли не будут продлевать контракты на издание своих книг в России, передает ТАСС. Об этом они сообщили в субботу в Twitter.

"Я признаю, что это небольшая жертва, <...> но я не продлеваю контракты на русскую книгу", - отметил Баркли. "Я тоже", - подписался под его заметкой Кинг.

Книги Стивена Кинга издаются многомиллионными тиражами по всему миру (всего продано свыше 350 млн экземпляров). Его произведения с успехом адаптируют для кино и телевидения, писатель является обладателем огромного числа литературных наград и премий.

Фото: AP Photo/Mark Lennihan/ТАСС