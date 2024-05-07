Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на выходные

11 мая (суббота) в 16.00 в «Заварке» пройдет кураторская экскурсия (12+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+).
Вход на мероприятие – 250 рублей.
Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://clck.ru/3AVK9g
12 мая (воскресенье) сотрудники «Заварки» организуют несколько событий.
В 15.00 пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары» (12+), которую проведут Научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Анастасия Волынкина и заместитель директора по развитию Музея Рязанова Анастасия Чекмасова. Во время прогулки экскурсанты узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы. По окончании всех участников пешеходной экскурсии ждет небольшой подарок – авторская открытка старшего научного сотрудника «Заварки» и создателя фотопроекта «Детали доходного дома» Кирилла Гурова.
Место сбора – ул. Самарская, 207.
Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.
Стоимость участия – 350 рублей.
Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://clck.ru/3AVKEj
В 18.00 пройдет закрытие выставки «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+). В процессе подготовки выставки сотрудники Музея-галереи «Заварка» изучили большое количество фельетонов, анекдотов и воспоминаний, связанных с владельцами и квартиросъемщиками доходных домов. В рамках закрытия выставки пройдет кураторская экскурсия (12+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова, которая будет сопровождаться читками и своеобразным спектаклем актеров театра «Самарская площадь».
Вход на мероприятие свободный (бесплатно).
Просим обратить внимание – количество мест строго ограничено, требуется обязательная предварительная запись по ссылке: https://muzey-galereya-zavarka.timepad.ru/event/2871564/