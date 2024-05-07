Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре на выходные

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11 мая (суббота) в 16.00 в «Заварке» пройдет кураторская экскурсия (12+) старшего научного сотрудника музея Кирилла Гурова по выставке «Сдается квартира: жизнь доходного дома» (12+).

Вход на мероприятие – 250 рублей.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://clck.ru/3AVK9g

12 мая (воскресенье) сотрудники «Заварки» организуют несколько событий.

В 15.00 пройдет пешеходная экскурсия «От Маштакова к Залесову: доходные дома Самары» (12+), которую проведут Научный сотрудник Музея-галереи «Заварка» Анастасия Волынкина и заместитель директора по развитию Музея Рязанова Анастасия Чекмасова. Во время прогулки экскурсанты узнают не только историю постройки и функционирования доходных домов, но и обратят внимание на их архитектурные детали и отдельные элементы. По окончании всех участников пешеходной экскурсии ждет небольшой подарок – авторская открытка старшего научного сотрудника «Заварки» и создателя фотопроекта «Детали доходного дома» Кирилла Гурова.

Место сбора – ул. Самарская, 207.

Продолжительность экскурсии – примерно 1,5 часа.

Стоимость участия – 350 рублей.

Количество мест ограничено, требуется предварительная запись по ссылке: https://clck.ru/3AVKEj