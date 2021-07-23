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Жительница Самарской области получала пособие на умершего младенца

23 июля 2021 10:45
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Жительница Самарской области получала пособие на умершего младенца

Ущерб составил порядка 105 тысяч рублей.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат), в отношении местной жительницы.
Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 28-летняя жительница села Кротовка Самарской области подала документы в государственное казенное учреждение для получения пособия на ребенка. При этом женщина воспользовалась документами сына, рожденного в октябре 2016 года в Тамбовской области, скрыв информацию о том, что мальчик скончался в течение двух дней после рождения. При подаче документов заявительница предупреждалась соц. работниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.
На основе поданных документов в период с января 2020 года по май 2021 года безработная, имеющая на иждивении дочь 2018 года рождения,  женщина получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму около 105 тысяч рублей.

Теги: пособие уголовное дело

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