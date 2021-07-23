Жительница Самарской области получала пособие на умершего младенца

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Ущерб составил порядка 105 тысяч рублей.

Отделением дознания ОМВД России по Кинель-Черкасскому району по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат), в отношении местной жительницы.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции, следует, что 28-летняя жительница села Кротовка Самарской области подала документы в государственное казенное учреждение для получения пособия на ребенка. При этом женщина воспользовалась документами сына, рожденного в октябре 2016 года в Тамбовской области, скрыв информацию о том, что мальчик скончался в течение двух дней после рождения. При подаче документов заявительница предупреждалась соц. работниками об ответственности за предоставление недостоверных сведений, однако все равно преступила закон.

На основе поданных документов в период с января 2020 года по май 2021 года безработная, имеющая на иждивении дочь 2018 года рождения, женщина получала денежные выплаты, причинив ущерб бюджету Самарской области на сумму около 105 тысяч рублей.