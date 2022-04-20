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Жительница Самарской области хотела продать дом и лишилась 22 тысяч рублей

20 апреля 2022 13:53
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Жительница Самарской области хотела продать дом и лишилась 22 тысяч рублей

В полицию за помощью обратилась 61-летняя жительница одного из сел Самарской области. Она сообщила сотрудникам полиции о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме 22 тысяч рублей.

Полицейские установили, что женщина разместила объявление о продаже частного дома  на одной из интернет площадок бесплатных объявлений. В апреле текущего года ей позвонил неизвестный, расспросил о состоянии помещения, сообщил, что его все устраивает  и в качестве предоплаты предложил перевести женщине денежные средства в размере 22 тысяч рублей.

Владелица дома согласилась, после чего ей поступило смс-сообщение с абонентского номера о якобы зачислении ей денежных средств через некий банк. Однако позже злоумышленник вновь позвонил женщине и отказался от покупки, попросив пенсионерку вернуть якобы зачисленные ей денежные средства в размере 22 тысяч рублей. Женщина поверила злоумышленнику и перевела ему собственные денежные средства.

Через некоторое время женщина, проверив свой баланс, узнала, что никто не переводил ей денежные средства. Она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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