Житель Кинель-Черкасского района сперва чистил соседке снег, а потом ее ограбил

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В дежурную часть отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району с заявлением о краже обратилась жительница села Кротовка 1942 года рождения. Женщина сообщила, что у нее из дома открыто похитили денежные средства в размере 5500 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, подробно опросили потерпевшую. Женщина пояснила, что находилась дома одна, услышала стук в окно кухни, открыв его, увидела знакомого ей 35-летнего жителя села Кротовка, который ранее чистил снег во дворе её дома. Пока женщина общалась с ним, услышала шум в гостиной, пройдя туда, увидела другого мужчину, который потребовал денежные средства и спиртные напитки. Потерпевшая попыталась выбежать на улицу, но злоумышленник схватил её и затолкал в дом. Дома незнакомец взял металлическую чашку с денежными средствами, после чего злоумышленники скрылись.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых - ранее судимых местных жителей 1984 и 1987 годов рождения. В ходе опроса они признались в совершении противоправного деяния, и пояснили, что были пьяны. В отношении одного из них избрана мера пресечения подписка о невыезде, в отношении другого - домашний арест.