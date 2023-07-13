За пять месяцев жительница Самары похитила 266 100 рублей из аптеки

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В Самаре завершено расследование уголовного дела по факту присвоения денег сотрудником организации, специализирующейся на реализации лекарств.

Как выяснили полицейские, недостачу крупной денежной суммы выявили при проведении ревизии в одном из филиалов аптеки. При сопоставлении данных под подозрение руководства попала заведующая филиала. Об этом сотрудники службы безопасности сообщили в полицию.

В совершенном противоправном деянии жительница областного центра 1981 года рождения призналась. У женщины возникла сложная финансовая ситуация – задолженность по кредиту, и она решила воспользоваться деньгами организации. Как установили следователи, женщина предоставляла недостоверные сведения об инкассации денежных средств. Следствием установлено, что подобным образом за пять месяцев было похищено 266 100 рублей.

Следователи изъяли копии документации, опросили сотрудников организации, провели осмотр помещения офиса, где работала женщина. Впоследствии результаты проведенных мероприятий приобщили к материалам уголовного дела.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное в крупном размере), с утвержденным обвинительным заключением в отношении жительницы Самары направлено в суд для рассмотрения по существу. Свою вину ранее не судимая женщина признала, частично возместила работодателю причиненный материальный ущерб.