Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы в 2021 году сэкономили на новогодних подарках детям
Самарцы в 2021 году сэкономили на новогодних подарках детям
В Тольятти разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления
В Тольятти разыскивают подозреваемых в совершении тяжкого преступления
В ПФР заявили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%
В ПФР заявили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%
В Жигулевске пьяная девушка ограбила пенсионерку и пошла гулять дальше
В Жигулевске пьяная девушка ограбила пенсионерку и пошла гулять дальше
Netflix выпустит голливудскую версию «Иронии судьбы» 31 декабря
Netflix выпустит голливудскую версию «Иронии судьбы» 31 декабря
Инспекторы ДПС познакомили детей со служебным транспортом, на котором они ежедневно несут службу.
Сотрудники Госавтоинспекции провели для учащихся «Медико-технического лицея» Самары урок безопасности
При оформлении материалов правонарушения все административные процедуры осуществляются полицейским в зоне действия видеорегистратора.
Госавтоинспекция региона разъясняет ответственность за дачу взятки должностному лицу
Фонд, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова, предлагает промышленным предприятиям льготные условия софинансирования проектов.
При поддержке регионального Фонда развития промышленности в Самарской области реализуется 11 инвестпроектов 
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -16 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.19
-0.17
EUR 82.93
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Ольга Гальцова проверила соблюдение прав заключенных под стражу в СИЗО-4 в Тольятти
В Самаре состоится   Международный форум «Самарское Знамя»
В Самаре подвели итоги конкурса «Мир равных возможностей»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Жигулевске пьяная девушка ограбила пенсионерку и пошла гулять дальше

25 декабря 2021 10:25
111
В Жигулевске пьяная девушка ограбила пенсионерку и пошла гулять дальше

В вечернее время 15 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы 1962 года рождения. Заявительница сообщила, что неизвестная женщина выхватила у нее из рук сумку, в которой находились личные вещи и документы, после чего скрылась в ближайших дворах.

Полицейские установили, что преступление произошло около одного из домов по улице Куйбышева. Потерпевшая шла из магазина, услышала сзади шаги, остановилась и решила пропустить пешехода вперед, так как сама ходит медленно. Поравнявшись с пенсионеркой, неизвестная ей ранее женщина рывком выхватила сумку из рук и убежала, а потерпевшая дошла до своей знакомой, живущей неподалеку и обратилась за помощью к полицейским.Заявительница подробно описала приметы подозреваемой и направление, в котором она скрылась. Ориентировку с приметами злоумышленницы довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Через два часа сотрудники патрульно - постовой службы полиции, отрабатывая на розыск подозреваемой территорию микрорайона, где произошло нападение, задержали женщину, схожую по приметам с предполагаемой злоумышленницей и доставили ее в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских подозреваемая – местная жительница 1976 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекалась, работает в клининговой компании. В ходе опроса задержанная признала свою вину полностью и пояснила, что сумку с документами выбросила на улице. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у местной жительницы сотрудниками полиции обнаружена и изъята банковская карта на имя потерпевшей. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается местонахождение похищенного имущества. Стражи порядка установили, что в момент совершения преступления злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения.  Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело.
24 декабря 2021, 17:35
В Самаре задержали адвоката, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве
Возбуждено уголовное дело. Закон
502
Житель Самарской области с помощью ножа объяснил приятелю, как надо жить
24 декабря 2021, 12:59
Житель Самарской области с помощью ножа объяснил приятелю, как надо жить
Потерпевшему причинены травмы, которые относятся к тяжкому вреду здоровью. Криминал
392
Житель Самарской области в соцсети призывал к терроризму
23 декабря 2021, 12:51
Житель Самарской области в соцсети призывал к терроризму
Теперь его ждет суд. Криминал
467
В центре внимания
В пятницу, 24 декабря, Президент Владимир Путин провел в режиме видео-конференц-связи совместное заседание Госсовета и Совета по науке и образованию.
24 декабря 2021  19:15
Дмитрий Азаров представил Владимиру Путину предложения по развитию НОЦ мирового уровня
477
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
24 декабря 2021  13:46
Еще 537 жителей Самарской области заболели коронавирусом
441
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
24 декабря 2021  13:27
На маршруте Самара – Рождествено 25 декабря откроется зимняя переправа
469
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
24 декабря 2021  11:45
Карта жителя Самарской области стала главным цифровым региональным проектом 2021 года
413
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
23 декабря 2021  13:26
В Медико-техническом лицее открылась первая в Самарской области опорная школа СамГМУ
692
Весь список