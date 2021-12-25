В Жигулевске пьяная девушка ограбила пенсионерку и пошла гулять дальше

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В вечернее время 15 декабря текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулевску поступило сообщение от местной жительницы 1962 года рождения. Заявительница сообщила, что неизвестная женщина выхватила у нее из рук сумку, в которой находились личные вещи и документы, после чего скрылась в ближайших дворах.

Полицейские установили, что преступление произошло около одного из домов по улице Куйбышева. Потерпевшая шла из магазина, услышала сзади шаги, остановилась и решила пропустить пешехода вперед, так как сама ходит медленно. Поравнявшись с пенсионеркой, неизвестная ей ранее женщина рывком выхватила сумку из рук и убежала, а потерпевшая дошла до своей знакомой, живущей неподалеку и обратилась за помощью к полицейским.Заявительница подробно описала приметы подозреваемой и направление, в котором она скрылась. Ориентировку с приметами злоумышленницы довели до личного состава городского отдела полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности.

Через два часа сотрудники патрульно - постовой службы полиции, отрабатывая на розыск подозреваемой территорию микрорайона, где произошло нападение, задержали женщину, схожую по приметам с предполагаемой злоумышленницей и доставили ее в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских подозреваемая – местная жительница 1976 года рождения ранее к уголовной ответственности не привлекалась, работает в клининговой компании. В ходе опроса задержанная признала свою вину полностью и пояснила, что сумку с документами выбросила на улице. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у местной жительницы сотрудниками полиции обнаружена и изъята банковская карта на имя потерпевшей. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливается местонахождение похищенного имущества. Стражи порядка установили, что в момент совершения преступления злоумышленница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело о грабеже.