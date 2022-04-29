В Жигулевске пресекли незаконный оборот наркотиков

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В марте текущего года сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Жигулевску поступила оперативная информация о том, что неизвестные молодые люди на территории Жигулевской ГЭС что-то прячут в снегу.

С целью проверки полученных сведений оперативники выехали по указанному адресу и задержали злоумышленников с поличным в момент осуществления закладок. Ими оказались двое 28-летних молодых людей, приехавших из Владимирской области. С целью конспирации своей преступной деятельности задержанные снимали жилье в городе Тольятти, а наркотик реализовывали через тайники-закладки в г. Жигулевске.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли телефон, в котором хранились фотографии участков местности с географическими координатами, а также обнаружены и изъяты 39 свертков с порошкообразным веществом.

Изъятое оперуполномоченные полиции направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что представленное на экспертизу вещество содержит производное N-метилэфедрона и мефедрон общей массой 68 граммов.

Как пояснили задержанные, запрещенные вещества они планировали распространять на территории Самарской области посредством тайников-закладок.

Следственным отделом О МВД России по г. Жигулевску в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Сотрудники полиции устанавливают причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область.