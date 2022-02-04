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В Самарской области по подозрению в покушении на дачу взятки полицейскому задержан нелегальный мигрант

4 февраля 2022 13:48
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В Самарской области по подозрению в покушении на дачу взятки полицейскому задержан нелегальный мигрант

По данным сотрудников полиции, незаконное денежное вознаграждение предназначалось за прекращение проверки по факту нарушения миграционного законодательства.

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по г. Отрадному задержали подозреваемого в покушении на дачу взятки полицейскому.
Как следует из материалов уголовного дела, сотрудники полиции за совершение административного правонарушения доставили в отдел полиции гражданина одного из соседних государств 1982 года рождения, не зарегистрированного на территории Российской Федерации.

Находясь в служебном кабинете, мужчина попытался передать участковому уполномоченному полиции незаконное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за несоставление административного материала о нарушении им миграционного законодательства.

Сотрудник полиции отказался от незаконного вознаграждения и доложил руководителю о противоправном предложении задержанного.

В отношении нелегального мигранта, ранее судимого за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, собран административный материал,  предусмотренный ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской Федерации). Он помещен в Центр временного содержания иностранных граждан.

По материалам, собранным сотрудниками полиции, СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки). В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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