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В Самаре у сторожа стоянки угнали автомобиль

25 ноября 2021 11:44
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В Самаре у сторожа стоянки угнали автомобиль

В ночное время в дежурную часть отдела полиции обратился 70-летний житель Самары и сообщил, что у него похитили автомобиль, стоимостью более 550 тысяч рублей.

Сотрудник дежурной части ориентировал на розыск «Lada Granta» 2020 года выпуска все наружные службы полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

Потерпевший рассказал, что находился на работе, на охраняемой автостоянке, в своем автомобиле. Потом ушел в сторожку, оставив ключи в замке зажигания. Через несколько минут мужчина обнаружил отсутствие транспортного средства и незамедлительно обратился в полицию за помощью.

 На одной из улиц города полицейские заметили автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, проследили за ним, убедились в том, что именно это транспортное средство находится в розыске, и остановили его. После чего задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства находящегося за рулем ранее не судимого 21-летнего жителя Самары.

Молодой человек пояснил сотрудникам полиции, что проходил мимо стоянки, заметил автомобиль с ключом в замке зажигания и, так как рядом никого не было, решил покататься. В содеянном самарец раскаялся и выразил готовность сотрудничать с дознанием.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Транспортное средство возвращено владельцу.

Фото: Pixabay.com

 

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