В Приволжском районе женщина украла 17 тысяч с электронного счета родственницы

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В Самаре в отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница 1979 года рождения, которая сообщила, что приехав в областную столицу из Приволжского района, обнаружила пропажу банковской карты и списание с электронного счета около 17 000 рублей за покупки, которые не совершала.

Сотрудники полиции, изучив выписку с банковского счета, установили, что снятие денежных средств с карты происходило при оплате покупок в трех магазинах, расположенных в селе Обшаровка Самарской области. Полицейские провели осмотр торговых точек, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников магазинов и выяснили, что к краже может быть причастна ранее судимая за имущественные преступления местная жительница 1976 года рождения.

В ходе опроса заявительница сообщила оперуполномоченным, что на предъявленном скрине с записи видеокамеры, изображена ее родственница, с которой они накануне пропажи банковской карты распивали спиртные напитки.

Полицейские задержали злоумышленницу по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что во время застолья увидела, как из кармана родственницы выпала банковская карта. Решив использовать денежные средства жительницы Самары для собственных нужд, подняла пластик и спрятала. Когда, после покупок в трех местных магазинах, денежные средства на карте закончились, выкинула ее.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Подозреваемая пообещала возместить потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.