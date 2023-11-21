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В Приволжском районе женщина украла 17 тысяч с электронного счета родственницы

21 ноября 2023 12:42
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В Приволжском районе женщина украла 17 тысяч с электронного счета родственницы

В Самаре в отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница 1979 года рождения, которая сообщила, что приехав в областную столицу из Приволжского района, обнаружила пропажу банковской карты и списание  с электронного счета около 17 000  рублей за покупки, которые не совершала.

Сотрудники полиции, изучив  выписку с банковского счета, установили, что снятие денежных средств с карты происходило при оплате покупок в трех магазинах, расположенных в селе Обшаровка Самарской области. Полицейские провели осмотр торговых точек, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили работников магазинов и выяснили, что к краже может быть причастна ранее судимая за имущественные преступления местная жительница 1976 года рождения.

В ходе опроса заявительница сообщила оперуполномоченным, что на предъявленном скрине с записи видеокамеры, изображена ее родственница, с которой они накануне пропажи банковской карты распивали спиртные напитки.

Полицейские задержали злоумышленницу по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Задержанная признала свою вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что во время застолья увидела, как из кармана родственницы выпала банковская карта.  Решив использовать денежные средства жительницы Самары для    собственных нужд, подняла пластик и спрятала. Когда, после покупок в трех местных магазинах, денежные средства на  карте закончились, выкинула ее.

Следственным отделением ОМВД России по Приволжскому району в отношении задержанной  возбуждено   уголовное дело  по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Подозреваемая пообещала возместить потерпевшей материальный ущерб в полном объеме.

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