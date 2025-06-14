В Похвистнево арестован мужчина, подозреваемый в убийстве своей супруги

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Следственным отделом СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1959 года рождения, подозреваемого в убийстве.

13 июня подозреваемый, находясь дома по месту жительства в Похвистнево, в ходе распития спиртных напитков причинил ножевое ранение своей 54-летней супруге. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время мужчина заключен под стражу. Следователем проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимее первоначальные экспертизы, допрошен подозреваемый и свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: СУ СКР СО