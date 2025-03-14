В Красноярском районе изъят мефедрон в значительном размере

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В конце февраля текущего года в ночное время суток сотрудники ОМВД России по Красноярскому району на одной из улиц села Новосемейкино обратили внимание на неадекватное поведение прохожего, который двигался по улице шаткой походкой и нервно оглядывался, а заметив полицейских, пытался скрыться в подъезде.

Сотрудники полиции остановили мужчину, представились и попросили показать документы, удостоверяющие личность. При общении полицейские выявили у местного жителя явные признаки наркотического опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что он ответил отказом. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у ранее не судимого задержанного сверток с порошкообразным веществом.

Изъятое сотрудники полиции направили на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты исследование показали, что изъятое вещество является наркотическим средством мефедрон в значительном размере.

Допрошенный в качестве подозреваемого в преступлении, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства), местный житель пояснил, что данный сверток он приобрел в сети Интернет для собственного употребления.

В настоящее время оперативные сотрудники в рамках расследования уголовного дела проводят комплекс оперативно-следственных мероприятий для установления достоверности показаний подозреваемого.

Отделом дознания О МВД России по Красноярскому району подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства), местному жителю судом назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.