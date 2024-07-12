Самарская таможня: в посылке из Индонезии обнаружено 3 кг наркотиков

103

Самарской таможней в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере.

Факт умысла установили сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Уральского таможенного управления, а в Москве посылку выявили сотрудники Центральной почтовой таможни. Далее в результате оперативно-розыскных мероприятий Самарской таможней при получении международной посылки в одном из почтовых отделений Тольятти была задержана женщина. В посылке, прибывшей из Индонезии, оказалось 3 пакета с зеленым порошком. В результате проведенной экспертизы в изъятом товаре обнаружено наркотическое средство «митрагинин». Общий вес наркотика в посылке составил 2,981 кг.

Митрагинин и его производные, включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, и отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Оперативными сотрудниками таможни было установлено, что женщина получила посылку по просьбе своего супруга. Мужчина пояснил, что наркотик принимает по рекомендации частного врача, однако никаких документов представить не смог.

В отношении гражданина Марокко возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). В отношении мужчины применена мера пресечения – домашний арест. Следствие продолжается.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни