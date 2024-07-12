Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы компании.
ЭнергосбыТ Плюс провёл день клиента для жителей Куйбышевского района Самары
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Самарской таможней в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.
Самарская таможня: в посылке из Индонезии обнаружено 3 кг наркотиков
Соблюдайте запрет н.а посещение лесов.
С 13 по 19 июля в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в Самарской области ожидается сильный ветер
Пожилым людям стоит регулярно употреблять кисломолочные продукты и, возможно, принимать пробиотики.
Самарский врач-гериатр рассказала, как укрепить иммунитет у пожилых людей
Также кабинеты МРТ в медучреждениях будут работать не в 2 смены, как сейчас, а в 3.
По инициативе Вячеслава Федорищева количество квот на процедуру МРТ будет увеличено на 12500
Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать неотложную помощь жителям Автозаводского района Тольятти – более 60 000 прикрепленного населения.
4 новых машины в этом году поступили в Тольяттинскую городскую поликлинику №1
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
0.13
EUR 95.68
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в парке состоится укулеле-пикник
В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарская таможня: в посылке из Индонезии обнаружено 3 кг наркотиков

12 июля 2024 15:21
103
Самарской таможней в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.

Самарской таможней в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по факту контрабанды наркотиков в особо крупном размере.

Факт умысла установили сотрудники Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Уральского таможенного управления, а в Москве посылку выявили сотрудники Центральной почтовой таможни. Далее в результате оперативно-розыскных мероприятий Самарской таможней при получении международной посылки в одном из почтовых отделений Тольятти была задержана женщина. В посылке, прибывшей из Индонезии, оказалось 3 пакета с зеленым порошком. В результате проведенной экспертизы в изъятом товаре обнаружено наркотическое средство «митрагинин». Общий вес наркотика в посылке составил 2,981 кг.

Митрагинин и его производные, включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утверждённый Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, и отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской Федерации запрещен.

Оперативными сотрудниками таможни было установлено, что женщина получила посылку по просьбе своего супруга. Мужчина пояснил, что наркотик принимает по рекомендации частного врача, однако никаких документов представить не смог.

В отношении гражданина Марокко возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). В отношении мужчины применена мера пресечения – домашний арест. Следствие продолжается.

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни

Теги: Самара Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.
04 июля 2024, 17:15
В Самаре правоохранители изъяли у родителей 3-летнего ребенка  с ранами пальцев руки и лица
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка. Закон
687
Возбуждено уголовное дело.
24 июня 2024, 14:35
30-летняя самарчанка отдала мошенникам 900 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело. Происшествия
997
Неизвестный в мессенджере сообщил, что зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета женщины.
10 июня 2024, 15:16
Преподаватель самарского вуза отдала мошенникам 1 500 000 рублей
Неизвестный в мессенджере сообщил, что зафиксирована попытка хищения денежных средств с банковского счета женщины. Происшествия
1155
В центре внимания
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
292
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
370
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
11 июля 2024  09:48
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
570
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
535
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
10 июля 2024  10:16
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
715
Весь список