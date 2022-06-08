Наркоселекционер из Сызрани вырастил коноплю в гараже

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В помещениях, принадлежащих обвиняемому, изъято 15 кустов и 1,5 кг высушенных растений конопли.

Сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» поступила информация о том, что ранее не судимый 36 -летний местный житель причастен к незаконному обороту наркотических средств.

С целью проверки информации полицейские установили гаражные боксы, расположенные на ул. Кооперативной, находящиеся в собственности подозреваемого. В присутствии понятых полицейские провели осмотр помещений, обнаружили и изъяли оборудование, с помощью которого мужчина выращивал растения: лампы с самодельными отражателями, дроссели для ламп, реле времени, осушитель воздуха, две пластиковые банки с удобрениями а также 15 кустов растений. Изъятое оперуполномоченные направили на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, согласно результатам которого растения являются наркосодержащими – коноплей, и содержат наркотическое средство тетрагидроканнабиол. Так же в ходе обысковых мероприятий оперативники обнаружили и изъяли у сызранского селекционера дома и в гаражах уже высушенные части растений семейства Canabis общей массой около 1,5 кг, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса ранее не судимый местный житель пояснил сотрудникам полиции, что наркосодержащие растения выращивал и хранил для собственных нужд, без цели сбыта.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч.1,2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» уголовные дела расследованы, соединены в одно производство и с обвинительным заключением в отношении местного жителя направлены в городской суд для рассмотрения по существу.