Двое самарцев ограбили двоих за 40 минут

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В отдел полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре обратился за помощью местный житель 1988 года рождения, который сообщил, что около часа назад на улице, возле одного из домов на Пугачевском тракте, двое молодых людей применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похитили у него сотовый телефон и банковскую карту.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя приметы злоумышленников, описание похищенного, ориентировал на розыск личный состав отдела полиции, направил по указанному адресу ближайшие патрули и следственно-оперативную группу.

Примерно через полчаса в полицию поступило аналогичное сообщение от студента 2004 года рождения. Молодой человек рассказал, что более 40 минут назад у него на той же улице похитили сотовый телефон. Учащийся вуза передал приметы нападавшего, а также сообщил часть регистрационного номера автомобиля, на котором скрылся злоумышленник.



При проверке информации по указанным данным транспортного средства оперуполномоченные установили, что оно находится на ул. Каховской областного центра. Во время совместных мероприятий сотрудники уголовного розыска и инспекторы дорожно-патрульной службы задержали на ул. Каховской автомобиль, где в качестве пассажира находился безработный и ранее не судимый житель Шенталинского района 2002 года рождения, схожий по приметам с одним из злоумышленников. Молодого человека доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При досмотре автомобиля на полу сотрудники полиции обнаружили и изъяли телефоны, схожие по описанию с похищенными у жителей Самары.

Второго подозреваемого сотрудники отдела уголовного розыска Управления МВД России по г. Самаре совместно с коллегами из районного отдела полиции задержали в доме, расположенном на ул. Партизанской. По данным полицейских, студент 2006 года рождения в прошлом году был осужден к условному сроку за совершение открытого хищения.