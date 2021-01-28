В Сбербанке рассказали, сколько жители Самары платят за коммунальные услуги

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Клиенты Самарского отделения Сбербанка в 2020 году потратили на «коммуналку» почти 33,3 млрд рублей. Это 38% от объема всех платежей, которые совершили в Сбербанке жители региона за минувшие 12 месяцев. Средний чек одного коммунального платежа составил 1037 рублей 82 копейки.

Интересно и то, как именно самарцы предпочитают платить за ЖКХ. Более двух третей платежей совершаются посредством удаленных каналов обслуживания: Мобильного банка и Сбербанка онлайн (55,5%), а также с помощью настроенного автоплатежа (12,7%). Еще около 8,5% коммунальных платежей жители Самары совершают через устройства самообслуживания в отделениях Сбербанка.

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«В Самаре стабильно растёт популярность онлайн-платежей за коммунальные услуги. Это удобно, быстро и безопасно. Со своей стороны, мы готовы полностью обеспечить потребности наших клиентов в финансовых услугах дистанционно. Сегодня практически всеми сервисами можно воспользоваться онлайн, и оплата коммунальных платежей - не исключение».

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