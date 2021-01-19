ЦБ намерен развивать институт информаторов для защиты прав потребителей финуслуг

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Банк России рассматривает возможность развития института информаторов, который позволит сотрудникам финансовых организаций сообщать о том, что их компании нарушают права потребителей, передает ТАСС. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на доклад "Направления защиты прав потребителей финуслуг".

Как пояснили изданию в пресс-службе ЦБ РФ, для создания сервиса был проанализирован опыт зарубежных регуляторов, получающих "сведения о нарушении прав граждан от лиц, которые в силу служебных обязанностей либо по иному основанию располагают информацией о фактических или потенциальных нарушениях прав потребителей финансовых услуг финансовыми организациями". Сейчас Банк России апробирует аналогичный механизм для повышения эффективности противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке.

Сервис полностью анонимный, поэтому информаторы могут не опасаться ответных действий со стороны своих работодателей, отмечает издание. "Подобные обращения могут стать для Банка России важным источником информации о деятельности финансовых организаций в сфере оказания розничных услуг. В частности, о некорректных практиках продаж: навязывании финансовых продуктов или иных дополнительных услуг, а также мисселинге продуктов", - пояснили газете в Центробанке.

Окончательное решение об использовании сервиса примут после анализа полученного контента, уточнили в ЦБ.

Фото: ВКонтакте