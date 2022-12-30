Поволжский банк Сбербанк поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом

Я нашел ошибку
Главные новости:
Главный федеральный инспектор по Самарской области и сотрудники полиции исполнили мечту тринадцатилетней Ариши
Главный федеральный инспектор по Самарской области и сотрудники полиции исполнили мечту тринадцатилетней Ариши
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
В Самарской области установили тарифы за хранение и перемещение задержанного наземного транспорта
В Самарской области установили тарифы за хранение и перемещение задержанного наземного транспорта
Еще 218 человек в Самарской области заболели коронавирусом за сутки
Еще 218 человек в Самарской области заболели коронавирусом за сутки
С 1 января на переправе Самара - Подголятино действует новое расписание
С 1 января на переправе Самара - Подголятино действует новое расписание
Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года
Россияне впервые заплатят налог на доходы со вкладов по результатам 2023 года
«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение
«ЭнергосбыТ Плюс» дарит своим клиентам оранжевое настроение
В Самарской области Дед Мороз вручил знаки отличия ГТО
В Самарской области Дед Мороз вручил знаки отличия ГТО
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 71.98
0.65
EUR 76.08
0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Поволжский банк Сбербанк поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом

30 декабря 2022 12:02
132
Поволжский банк Сбербанк поздравляет жителей Самарской области с наступающим Новым годом

В преддверии праздника председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко поздравил жителей региона с наступающим Новым годом.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«Уважаемые жители Самарской области, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Новогодние праздники всегда дарят нам ощущение сказки, тепло близких людей и веру в светлое будущее. Это время, когда мы загадываем желания и искренне верим, что они обязательно исполнятся.

В наступающем 2023 году желаю, чтобы ваши самые заветные мечты сбывались, рядом с вами были дорогие люди, и вы чувствовали себя стабильно и уверенно. Пусть у вас всегда будет возможность реализовать свои мечты, и вас окружают единомышленники. Счастья, любви, гармонии, здоровья и благополучия вам и вашим близким!».

К Новому году Поволжский банк Сбербанка сделал подарок, выпустив экологическую сказку для детей и взрослых «Увлекательные каникулы Маши и Яши». Читателей ждёт сказочное и познавательное путешествие по экологическим мифам. Вместе с героями вы узнаете, почему важно биоразнообразие, зачем и как экономить электроэнергию, чем школьники могут помочь в борьбе с загрязнением рек, во что можно превращать обыкновенный мусор и что такое осознанное потребление. Книга доступна бесплатно в электронном и аудиоформатах на социальном сервисе «Сберегаем Вместе».

Кроме того, как и в прошлом году, Сбербанк снова поможет клиентам определить личные финансовые результаты в рамках проекта «Итоги СберГода». Так, клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Как выручали друга переводом — а он помогал в ответ. Сколько времени сэкономили, заказывая продукты в СберМаркете или Самокате. Какое количество часов смотрели фильмы и сериалы на Okko или слушали любимую музыку на Звуке. Сколько бонусов СберСпасибо получили, сэкономили с подпиской СберПрайм, пожертвовали на добрые дела на сайте СберВместе и так далее. Для этого достаточно зайти на сайт проекта и авторизоваться по Сбер ID.

Теги: СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
За год в Общественном центре Сбера было реализовано более 400 ESG-инициатив
30 декабря 2022, 10:11
За год в Общественном центре Сбера было реализовано более 400 ESG-инициатив
Благодаря этому более 10 000 жителей Самарской области оказались вовлечены в ESG-повестку. Финансы и Банки
169
Правительство РФ продлило эту программу до 1 июля 2024 года.
29 декабря 2022, 16:36
Сбер продолжит принимать заявки на ипотеку с господдержкой
Правительство РФ продлило эту программу до 1 июля 2024 года. Финансы и Банки
437
Клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких.
28 декабря 2022, 14:48
Итоги года со Сбером: персональные результаты клиентов за 2022 год
Клиенты смогут узнать, как они радовали приятными подарками близких. Финансы и Банки
457
В центре внимания
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
30 декабря 2022  13:56
Самара приобретает сказочный облик в преддверии новогодних и рождественских праздников
13
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
30 декабря 2022  12:59
Самарцам пригрозили уголовным сроком за запуск фейерверков во дворах
86
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
30 декабря 2022  11:28
Прямую трансляцию Рождественского богослужения в Софийском соборе жители Самарской области смогут посмотреть на главных региональных телеканалах
272
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
30 декабря 2022  11:17
В Правительстве Самарской области оценили готовность экстренных и коммунальных служб к работе в дни новогодних праздников
154
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
29 декабря 2022  13:18
Появилось расписание работы самарских больниц в новогодние праздники
426
Весь список