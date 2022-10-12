Молодежь Поволжья представила стартап-проекты на региональном Демо-дне Сбера

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В Самаре состоялся региональный демо-день молодёжных акселераторов Сбера, программ развития предпринимательских талантов среди школьников и студентов, на котором 14 лучших стартап-команд Поволжья и Москвы представили свои разработки членам экспертной комиссии. Проекты участников были направлены на решение конкретных проблем в бизнесе: сложности краткосрочных перевозок, использование отходов от 3D-принтеров и другие.

Помимо молодежных команд на региональном Демо-дне также проекты в области искусственного интеллекта. Они были представлены в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект», Национальным Центром компетенций которого является Сбербанк. Проекты уже получили гранты Фонда содействия инновациям (Фонд Бортника) и выступали вне конкурса.

По итогам выступлений экспертное жюри отметило следующие проекты молодежных программ, они поборются за участие в суперфинале в Москве:

Проект «Exosmart», Алина Могилина (г. Волгоград). Решения по созданию интернет-магазинов и приложений.

Проект «Re:plast», Сергей Абросимов (г. Самара). Устройство по переработке отходов 3D принтера.

Проект «Kesha», Данила Аникин (г. Пенза). Мобильное приложение для изучения иностранного языка для детей с помощью объектов дополненной реальности.

Проект «LABMEIN», Андрей Костылев (г. Москва). Нанороботы, которые будут использованы для лечения атеросклероза и тромбоза.

Проект «Lancaster school», Анна Чумаченко (г. Москва). Проект направлен на создание образовательной платформы, где школьники смогут не только учиться, но и сами учить.

Проект «Net Junior», Максим Пичулев (г. Самара). Разработка web-платформы, на которой школьники смогут искать единомышленников для реализации стартапов.

Проекты других участников пройдут экспертизу и будут рассматриваться на предмет инвестиционной поддержки партнерами акселераторов, а также получат помощь в продвижении своих разработок от Сбера.

Оценивали проекты представители региональных органов власти, образовательных организаций, топ-менеджеры российский компаний, среди которых Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка, Алексей Ильметов, заместитель министра экономического развития и инвестиций Самарской области, Александр Сергиенко, директор технопарка «Жигулевская долина», Анна Шерстобитова, руководитель департамента магистратуры института финансов, экономики и управления Тольяттинского государственного университета.

Александр Анащенко, председатель Поволжского банка Сбербанка:

«На протяжении многих лет Сбер поддерживает молодежь в их стремлении учиться, совершенствовать мир вокруг, создавать новые проекты в различных областях. В рамках молодёжных акселераторов Сбера участники получают не только опыт создания собственного проекта «с нуля», но и, работая над ним, учатся «мягким» навыкам: принимать решения в условиях неопределённости, взаимодействовать в команде и презентовать себя. Все эти компетенции очень важны.

Все презентованные сегодня проекты показали высокий уровень, все они предлагают нестандартные решения для актуальных задач. Я уверен, что авторы проектов получили на акселераторах важный опыт и в дальнейшем продолжат совершенствовать свои проекты, которые могут быть реализованы и принести пользу для своих регионов».

Дмитрий Богданов, министр экономического развития и инвестиций Самарской области:

«Правительство региона обращает особое внимание на развитие высокотехнологичных проектов. Мы инициируем и проводим множество образовательных мероприятий, в том числе в коллаборациях с госкорпорациями и крупнейшими региональными предприятиями. Социально ответственный бизнес помогает властям развивать этот важный сектор экономики. Сбер проводит важную образовательную работу для молодых людей. Благодаря акселераторам команды получают уникальную возможность разрабатывать актуальные проекты совместно с ведущими федеральными экспертами. Такие разработки имеют важную практическую ценность: воплощаясь в мощные стартапы, они дают толчок к развитию новых навыков и компетенций в родном регионе».

Напомним, открыт прием заявок на участие в следующей волне федерального акселератора стартапов для школьников 8–11-х классов и учеников средних специальных учебных заведений. Подать заявку можно до 31 октября 2022 года.

Также стартовал приём заявок в акселератор SberStudent для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Заявки принимаются до 13 ноября 2022 года.

Участие в обеих программах бесплатное, для регистрации не нужно иметь готовый проект или даже идею, их помогут найти в ходе обучения.