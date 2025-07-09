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Количество частных инвесторов в Самарской области по итогам июня составило 854 тыс.

9 июля 2025 13:45
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Количество частных инвесторов в Самарской области по итогам июня составило 854 тыс.

В Самарской области количество частных инвесторов, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2025 года составило 854 тыс. (+6 380 за июнь). Из них в июне на рынке акций и рынке облигаций Московской биржи совершали сделки 85 778 частных инвесторов.

Самарская область занимает десятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Свердловской области, Республики Башкортостан, Ростовской области, Республики Татарстан и Челябинской области в топ-10 регионов России по количеству физических лиц, имеющих брокерские счета на бирже.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых на Московской бирже частными инвесторами Самарской области, составило 139,5 тыс.

Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам прошлого месяца составило 37,2 млн, ими открыто 69,8 млн счетов.

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