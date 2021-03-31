Более 3,4 млн раз в марте жители Самарской области оплатили проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка

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Самарское отделение Сбербанка проанализировало динамику безналичной оплаты проезда в региональном общественном транспорте. Так, жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти, Жигулевска и Сызрани в марте 2021 года более 3,4 млн раз оплатили проезд в общественном транспорте с помощью эквайринга Сбербанка, из них почти 3,2 млн оплат приходится на Самару. Количество оплат в марте в сравнении с прошлым годом увеличилось на 30%.

Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка:

«Сегодня транспортный эквайринг Сбербанка работает более чем на 2 тысячах транспортных средствах во всех крупных городах Самарской области. Удобные и безопасные инновационные решения помогают жителям региона с комфортом перемещаться на общественном транспорте, оплачивая проезд по бесконтактной технологии безопасно, просто и удобно».

Пассажиры могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключённым сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Бесконтактные платежи существенно сокращают время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

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