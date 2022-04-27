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Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с генеральным директором АО «Карат»

27 апреля 2022 19:10
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Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству сыра в г.о. Тольятти».

В среду, 27 апреля 2022 года, первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству сыра в г.о. Тольятти». В совещании приняли участие генеральный директор АО «Карат» Евгений Гребнев, представители областного министерства экономического развития и инвестиций, Фонда «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области».

Старт строительству нового завода по производству сыра в городском округе Тольятти осенью прошлого года дал Дмитрий Азаров. Губернатор отметил, что Самарская область укрепляет свои позиции как лидера по переработке молока. Потенциальная производственная мощность завода позволит ему занять одну из лидирующих позиций среди производителей сыров на рынке России. Будет создано более 570 рабочих мест.

Компании присвоен статус резидента ТОСЭР «Тольятти», с ней заключен инвестиционный меморандум. В настоящее время завершен тендер по выбору нового генерального подрядчика строительства завода.

Реализация проекта, помимо строительства самого завода, включает в себя строительство объектов инфраструктуры: подъездной автомобильной дороги, трансформаторной подстанции, локальных очистных сооружений ливневых стоков, локальных очистных сооружений производственных стоков. К настоящему времени получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную и сметную документацию строительства очистных сооружений ливневых стоков, по остальным объектам инфраструктуры получение заключения находится в процессе работы.

«Экспертиза у нас профессиональная, по срокам обеспечим вам зеленый свет, но все недочеты, которые имеются в документации, необходимо устранить. Многое зависит от ваших проектировщиков, нужно оперативно отработать замечания», – обратился к генеральному директору АО «Карат» председатель Правительства Самарской области.

В связи с нестабильностью экономической конъюнктуры, возможным удорожанием проекта готовится корректировка графика строительства, в ближайшее время он будет изменен в соответствии с новой финансовой моделью. Правительство региона готово оказать содействие инвестору в согласовании скорректированного проекта с федеральным министерством экономического развития.

 

Фото из открытых источников

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