В Жигулевске Самарской области догазифицированы 19 СНТ

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«Газпром газораспределение Самара» завершил строительство распределительных газопроводов для догазификации садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), расположенных в границах г. Жигулевска Самарской области.

Сети протяженностью 8 км обеспечили подведение газа к границам 19 садоводств, в которых насчитывается около 550 домовладений. С жителями СНТ заключен 41 договор на подключение.

«Первые потребители в СНТ подключены к газовым сетям, и уже этой зимой могут оценить экономичность и удобство газового отопления», - отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Самара» и ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Михаил Смирнов.

В рамках догазификации газовые сети бесплатно строятся до границ СНТ, расположенных в зоне газифицированных населенных пунктов. В садоводствах жители выполняют работы по газификации за счет собственных средств.