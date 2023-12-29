В ТОР «Тольятти» и «Чапаевск» пришли 4 новых инвестора

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В министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области 29 января 2023 года подписали соглашения сразу с четырьмя инвесторами, проекты которых будут реализованы в ТОР «Тольятти» и «Чапаевск». Общая сумма инвестиций составит более 320 млн рублей, будет создано свыше 200 новых современных рабочих мест.



По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе принимаются меры по созданию комфортных условий для бизнеса. Начиная с 2021 года губерния стабильно входит в первую десятку регионов-лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов России. Только за этот год в Самарской области уже открыто 23 новых предприятия.



В Чапаевске новый резидент планирует построить ЖД-логистический центр.



Три новых производственных предприятия будут построены в Тольятти. Один из инициаторов намерен создать производство дробильно-сортировочного оборудования. Еще одно предприятие будет выпускать пищевую продукцию. Новым резидентом ТОР «Тольятти» также станет инвестор с проектом по выпуску нефтегазового оборудования.



«Безусловно, будем сопровождать предпринимателей на всех этапах реализации, оказывать комплексную поддержку и подбирать все необходимые инструменты для максимально быстрого запуска», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



В настоящее время в федеральный реестр резидентов ТОР (территорий опережающего развития) включено 77 компаний из Самарской области, готовых инвестировать 52,4 млрд рублей и создать 15,3 тыс. рабочих мест. На данный момент инвесторами уже инвестировано 35 млрд рублей и создано более 11 тысяч рабочих мест, запущено более 50 производств, уплачено в консолидированный бюджет Самарской области 3 млрд рублей налогов. Кроме того, ТОР «Тольятти» остается лидером по числу резидентов в стране.