В Тольятти обсудили актуальные вопросы и перспективы подготовки кадров для применения БАС в аграрном секторе

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На круглом столе «Внедрение БАС в сельское хозяйство: тенденции и задачи подготовки кадров», который состоялся в рамках Кадрового форума беспилотных авиационных систем 2025, прошедшего на прошлой неделе в Тольятти, участники обсудили актуальные вопросы и перспективы подготовки кадров для применения беспилотных авиационных систем (БАС) в аграрном секторе. Были затронуты важные аспекты взаимодействия науки, практики и образования.

«Хотелось бы рассматривать кадры не изолированно, а в полной взаимосвязи с действующими технологиями и необходимыми навыками», - обратился к участникам модератор круглого стола Денис Герасёнков, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

На сегодняшний день беспилотные авиационные системы в агропромышленном комплексе широко используются для выполнения двух ключевых задач: мониторинга и применения средств защиты растений. «Мы сейчас налаживаем опыт применения БАС в агрономии, и, безусловно, необходимо, чтобы специалисты хорошо понимали как агрономию, так и технические аспекты работы с БАС», - акцентировал Андрей Бронников, директор ФГБУ Поволжская государственная машиноиспытательная станция. Он подчеркнул необходимость интеграции знаний агрономии и технических навыков.

В рамках форума вопросы кадровой потребности и подготовки обсуждали не только в узкой сфере применения агродронов в процессе агрономических или эпидемиологических работ, но и в широком понимании - «беспилотные роботизированные системы», что подразумевает работу с комплексом оборудования или устройств, включающим как авиационные, так и наземные единицы, связанные единым программным управлением.

«Мы нуждаемся не только в агрономах и пилотах, но и в профессионалах в области IT-технологий, что требует адаптации образовательных программ как в высших учебных заведениях, так и в средних специальных учебных заведениях», - отметил Сергей Машков, ректор ФГБОУ ВО Самарский ГАУ.

Участники разговора также обратили внимание на необходимость применения междисциплинарного подхода к внедрению БАС, а также на предоставление больших возможностей в процессе подготовки, переобучения и повышения квалификации.

Было озвучено, что в рамках федерального проекта «Кадры в АПК», который входит в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом страны Владимиром Путиным, предусмотрена возможность получения бесплатного образования с использованием целевых договоров практически по всем необходимым специальностям.

В ходе обсуждения определили шаги по разработке методических рекомендаций и созданию единого информационного пространства для обмена данными и опытом. Также на круглом столе затронули важность популяризации профессий, связанных с беспилотными системами. Обсуждались инициативы по созданию конкурсных мероприятий для студентов и специалистов, что может повысить интерес к кадрам в этой сфере. Как подчеркнул Глеб Гордеев, генеральный директор ООО «Дрон-Сервис», «конкурсы и соревнования являются не только способом популяризации новых технологий, но и важной частью обучения».

Круглый стол «Внедрение БАС в сельское хозяйство: тенденции и задачи подготовки кадров» стал платформой для детального анализа текущих проблем и перспектив в области внедрения БАС в сельском хозяйстве. Рекомендации участников диалога предусматривают постоянное сотрудничество между образовательными учреждениями, производителями и научными институтами для создания эффективного механизма подготовки кадров, соответствующих тенденциям развития современного аграрного производства.

Отметим, что правительство Самарской области уделяет особое внимание обеспечению рынка труда кадрами, отвечающими потребностям региональной экономики, особенно в сфере сельского хозяйства. По решению Главы региона Вячеслава Федорищева в прошлом году размер единовременных денежных выплат для молодых специалистов с высшим, средним и начальным профессиональным образованием был увеличен почти в три раза и достиг 207 тыс. рублей в зависимости от уровня образования, также предусмотрена индексация ежемесячных денежных выплат. На сегодняшний день принято решение о дополнительном увеличении размера единовременных и ежемесячных выплат молодым специалистам. Этот вид государственной поддержки доступен молодым специалистам и в сфере управления БАС в аграрном секторе.

Напомним, что Президент России Владимир Путин поставил задачу подготовить к 2030 году до 1 млн отечественных специалистов для отрасли беспилотных технологий. Теме развития отрасли БПЛА будет посвящён международный форум, подготовка которого ведётся в настоящее время по поручению главы государства. Кадровый форум БАС в Самарской области выступил пробной площадкой, осветив ряд ключевых задач и консолидировав участников отрасли – представителей федеральных и региональных органов власти, участников научного и образовательного сообщества, компаний в области разработки и производства беспилотных авиационных систем. Эта масштабная работа ведется по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области